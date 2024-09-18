Три гениальных способа применения фисташек в саду

Как использовать скорлупу фисташек на даче

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фисташки — вкусные и дорогие орехи, но многие любят побаловать себя этим полезным продуктом. Известно, что скорлупа многих орехов обладает ценными свойствами, и фисташки не исключение. Их скорлупу можно смело использовать на даче.

Фото: commons.wikimedia.org by Cemg, CC BY-SA 3.0

Какие варианты стоит рассмотреть

Разведение костра

Не все знают, что фисташковая скорлупа прекрасно горит, поэтому ее можно использовать для разведения костра. Чтобы избежать "спецэффектов" в виде разлетающихся искр, поместите ее в самодельный бумажный кулек.

Мульчирующий слой

Скорлупу от фисташек редко используют в качестве самостоятельной мульчи из-за ее жесткости, но в сочетании с другими компонентами она станет идеальным мульчирующим слоем. Фисташковая скорлупа хорошо сочетается с опавшей листвой, стружкой или корой.

Дренаж

Этот способ пригодится любителям комнатных растений: фисташковая скорлупа отлично подходит в качестве дренажного слоя. Просто уложите слой скорлупы на дно горшка — это будет прекрасным решением.

Уточнения

Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных или листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света.

