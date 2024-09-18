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Как лавровый лист спасёт ваш урожай: неожиданный секрет дачников

Зачем дачники закапывают лавровый лист в огороде
1:39
Садоводство

Дачники часто проявляют изобретательность, чтобы повысить урожайность, справиться с болезнями и вредителями или восстановить плодородие почвы. Нередко для этих целей они используют кухонные специи и другие доступные продукты.

Зачем дачники закапывают лавровый лист в огороде
Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

Выясним, что даст закопанный в огороде лавровый лист и какие еще способы его применения существуют.

Лавровый лист в огороде

Лавровый лист — универсальная специя, которая зарекомендовала себя в кулинарии и народной медицине, а теперь нашла применение и в сельском хозяйстве.

Он считается отличным средством для подготовки грядок к новому сезону и решения ряда распространённых на даче проблем.

  • Во-первых, лавровый лист содержит эфирные масла, отпугивающие вредителей.
  • Во-вторых, его фитонциды и дубильные вещества активно противостоят распространению в почве грибков и других патогенов.
  • В-третьих, лавровый лист обогащает почву калием, кальцием, фосфором, марганцем, селеном, магнием, медью и другими необходимыми для роста растений минералами.

Как использовать

Чтобы добиться такого эффекта, достаточно закопать на грядке всего три лавровых листа на глубину 5 см.

Затем полейте участок и накройте укрывным материалом.

Можно также приготовить отвар для полива.

Для этого на 1 литр воды добавьте 5 лавровых листьев и доведите до кипения. Полученный концентрат разведите в 9 литрах воды и поливайте грядки после уборки урожая.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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