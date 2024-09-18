Как лавровый лист спасёт ваш урожай: неожиданный секрет дачников

Зачем дачники закапывают лавровый лист в огороде

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дачники часто проявляют изобретательность, чтобы повысить урожайность, справиться с болезнями и вредителями или восстановить плодородие почвы. Нередко для этих целей они используют кухонные специи и другие доступные продукты.

Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

Выясним, что даст закопанный в огороде лавровый лист и какие еще способы его применения существуют.

Лавровый лист в огороде

Лавровый лист — универсальная специя, которая зарекомендовала себя в кулинарии и народной медицине, а теперь нашла применение и в сельском хозяйстве.

Он считается отличным средством для подготовки грядок к новому сезону и решения ряда распространённых на даче проблем.

Во-первых , лавровый лист содержит эфирные масла, отпугивающие вредителей.

, лавровый лист содержит эфирные масла, отпугивающие вредителей. Во-вторых , его фитонциды и дубильные вещества активно противостоят распространению в почве грибков и других патогенов.

, его фитонциды и дубильные вещества активно противостоят распространению в почве грибков и других патогенов. В-третьих, лавровый лист обогащает почву калием, кальцием, фосфором, марганцем, селеном, магнием, медью и другими необходимыми для роста растений минералами.

Как использовать

Чтобы добиться такого эффекта, достаточно закопать на грядке всего три лавровых листа на глубину 5 см.

Затем полейте участок и накройте укрывным материалом.

Можно также приготовить отвар для полива.

Для этого на 1 литр воды добавьте 5 лавровых листьев и доведите до кипения. Полученный концентрат разведите в 9 литрах воды и поливайте грядки после уборки урожая.