Как лавровый лист спасёт ваш урожай: неожиданный секрет дачников

Дачники часто проявляют изобретательность, чтобы повысить урожайность, справиться с болезнями и вредителями или восстановить плодородие почвы. Нередко для этих целей они используют кухонные специи и другие доступные продукты.
Выясним, что даст закопанный в огороде лавровый лист и какие еще способы его применения существуют.
Лавровый лист в огороде
Лавровый лист — универсальная специя, которая зарекомендовала себя в кулинарии и народной медицине, а теперь нашла применение и в сельском хозяйстве.
Он считается отличным средством для подготовки грядок к новому сезону и решения ряда распространённых на даче проблем.
Как использовать
Чтобы добиться такого эффекта, достаточно закопать на грядке всего три лавровых листа на глубину 5 см.
Затем полейте участок и накройте укрывным материалом.
Можно также приготовить отвар для полива.
Для этого на 1 литр воды добавьте 5 лавровых листьев и доведите до кипения. Полученный концентрат разведите в 9 литрах воды и поливайте грядки после уборки урожая.
Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.