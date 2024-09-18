Как определить идеальный момент для сбора тыквы

Дачникам рассказали, как правильно определить срок созревания тыквы. Хотя можно полагаться на советы производителя семян, факторы погоды, почвы и ухода могут повлиять на сроки созревания.
А цена ошибки в этом случае — выращенный собственными руками урожай.
Разберём, как понять, что тыква полностью созрела.
Первый признак: цвет
Цвет кожуры говорит о многом. По мере созревания тыква меняет свой цвет. Она может из зеленоватой стать жёлтой, оранжевой или даже коричневой — всё зависит от особенностей сорта.
Второй признак: звук
Как и с арбузом, можно постучать по тыкве. Созревшая тыква издаёт глухой и пустой звук. Если звук звонкий, тыкву следует оставить на грядке.
Третий признак: плодоножка
У созревшей тыквы плодоножка настолько высыхает, что её можно легко отделить от плода. Зелёная, упругая и крепко сросшаяся с тыквой плеть говорит о том, что плод ещё не созрел.
Четвёртый признак: сроки
Если у вас сохранилась информация о семенах, можно воспользоваться подсказкой производителя. Обычно ранние сорта созревают через 90–100 дней после появления всходов, поздние — спустя 120–140 дней.
Но это при условии, что выбранный сорт растёт в подходящих климатических условиях и при соблюдении всех рекомендаций по уходу.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.