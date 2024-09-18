Как определить идеальный момент для сбора тыквы

Как понять, что тыквы можно убирать с огорода

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дачникам рассказали, как правильно определить срок созревания тыквы. Хотя можно полагаться на советы производителя семян, факторы погоды, почвы и ухода могут повлиять на сроки созревания.

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А цена ошибки в этом случае — выращенный собственными руками урожай.

Разберём, как понять, что тыква полностью созрела.

Первый признак: цвет

Цвет кожуры говорит о многом. По мере созревания тыква меняет свой цвет. Она может из зеленоватой стать жёлтой, оранжевой или даже коричневой — всё зависит от особенностей сорта.

Второй признак: звук

Как и с арбузом, можно постучать по тыкве. Созревшая тыква издаёт глухой и пустой звук. Если звук звонкий, тыкву следует оставить на грядке.

Третий признак: плодоножка

У созревшей тыквы плодоножка настолько высыхает, что её можно легко отделить от плода. Зелёная, упругая и крепко сросшаяся с тыквой плеть говорит о том, что плод ещё не созрел.

Четвёртый признак: сроки

Если у вас сохранилась информация о семенах, можно воспользоваться подсказкой производителя. Обычно ранние сорта созревают через 90–100 дней после появления всходов, поздние — спустя 120–140 дней.

Но это при условии, что выбранный сорт растёт в подходящих климатических условиях и при соблюдении всех рекомендаций по уходу.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

