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Ваш урожай клубники удвоится, если сделаете это в сентябре

Как ухаживать за клубникой в сентябре
1:38
Садоводство

Уход за клубникой в сентябре можно считать стандартным, но именно в это время начинается подготовка ягодника к зиме. Хотя еще рано думать об укрытии, самое время привести кусты в порядок: провести обрезку, подкормку и обработку от болезней и вредителей.

Как ухаживать за клубникой в сентябре
Фото: pixabay.com by goranmx, PDM

Обрезка

Если вы не планируете размножать выращиваемый сорт, необходимо обрезать усы на расстоянии 10 см от основания куста. Сэкономив силы на рост усов, растение сформирует больше плодовых почек. Не забудьте удалить листву, поврежденную вредителями и грибками. Молодые и здоровые кусты обрезать не нужно.

Обработка

Клубнику нужно защитить от мучнистой росы, гнилей и пятнистости. Из вредителей чаще всего беспокоят долгоносики, клещи и слизни. От болезней применяют фитоспорин или его аналоги по инструкции, а против вредителей используют "Карбофос", "Актеллик", "Топаз", бордоскую жидкость (1% раствор) или раствор йода (5 капель на 10 литров воды).

Полив

Полив продолжается с частотой 3–4 раза в месяц теплой отстоявшейся водой утром или вечером.

Удобрения

Осенью рекомендуется внести комплексные удобрения. Любители органики используют раствор навоза (1:10), куриного помета (1:20), а также древесную золу (1 стакан на ведро воды).

Почва

После всех процедур необходимо провести рыхление почвы, а также прополку и окучивание.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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