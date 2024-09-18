Как избавиться от проволочника раз и навсегда: секреты опытных дачников

Специалисты поделились эффективными мерами борьбы с проволочником

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С проблемой проволочника может столкнуться любой дачник, поэтому важно знать, как предотвратить его появление.

Фото: commons.wikimedia.org by Danny Steaven, CC BY-SA 3.0

При правильном подходе этот вредитель даже не появится на вашем участке, что не может не радовать.

Для этого достаточно соблюдать комплекс проверенных профилактических мер.

В чем они заключаются

Борьба с сорняками

Чтобы не спровоцировать появление проволочника, в конце сезона и в течение него необходимо активно бороться с сорняками. Некоторые растения, например пырей, являются для проволочника настоящим деликатесом.

Растительные остатки

Некоторые дачники после сбора урожая оставляют растительные остатки прямо на участке. Так делать не следует, если вы не хотите потом бороться с проволочником. Остатки лучше всего компостировать.

Севооборот

Это правило является одним из самых важных, поэтому его необходимо придерживаться. Правильный севооборот не только повышает урожайность, но и снижает риск появления проволочника на участке.