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Избавьтесь от фитофторы раз и навсегда с помощью этого метода

Что нужно сделать на даче прямо сейчас, чтобы в следующем году не было фитофторы
1:15
Садоводство

Известно, что фитофтора — опасное и распространённое заболевание, с которым сложно бороться. Поэтому профилактические меры становятся всё более популярными.

Что нужно сделать на даче прямо сейчас, чтобы в следующем году не было фитофторы
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Как оказалось, защитить участок от этой болезни в следующем году можно уже сейчас.

Что нужно сделать

Прежде всего, проведите тщательную уборку на участке. К моменту обработки не должно остаться никаких растительных остатков. Кстати, их тоже можно обработать предложенным ниже средством, если вы планируете использовать их для компостирования.

О этом замечательном средстве знают немногие, хотя его можно смело назвать одним из самых эффективных. Вам понадобится ведро, наполовину наполненное обычной водой.

Добавьте около 600 мл уксусной эссенции. Затем влейте один литр 3%-ной перекиси водорода. Тщательно перемешайте и оставьте на семь дней.

После этого возьмите пол-литра полученного средства на ведро воды и обработайте почву. На сотку земли потребуется чуть больше половины ведра (около шести литров).

Этот метод отлично подходит как для открытого грунта, так и для обработки почвы в теплицах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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