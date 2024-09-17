Сейчас многие дачники активно ищут способы улучшения качества почвы. Существует немало методов, особенно актуальных в конце дачного сезона.
Однако всем хочется найти эффективный и недорогой способ, что порой непросто. Как оказалось, можно добиться желаемого с помощью обычной травы.
Как это сделать
Во-первых, необходимо подготовить растительный материал — накосить достаточное количество травы для выбранных грядок. При этом старайтесь использовать растения без семян, чтобы потом не пришлось бороться с сорняками.
Затем выложите плотный слой травы на грядку.
Используйте любое удобрение для компоста и полейте траву. После этого накройте грядку укрывным материалом и надежно его закрепите.
В начале следующего сезона снимите укрытие, проведите рыхление почвы и можете смело приступать к посадочным работам. Этот способ сделает почву очень плодородной при минимальных затратах.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.