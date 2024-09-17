Гениальный способ улучшения почвы, о котором знают не все дачники

Как с помощью обычной травы сделать почву невероятно плодородной

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сейчас многие дачники активно ищут способы улучшения качества почвы. Существует немало методов, особенно актуальных в конце дачного сезона.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Однако всем хочется найти эффективный и недорогой способ, что порой непросто. Как оказалось, можно добиться желаемого с помощью обычной травы.

Как это сделать

Во-первых, необходимо подготовить растительный материал — накосить достаточное количество травы для выбранных грядок. При этом старайтесь использовать растения без семян, чтобы потом не пришлось бороться с сорняками.

Затем выложите плотный слой травы на грядку.

Используйте любое удобрение для компоста и полейте траву. После этого накройте грядку укрывным материалом и надежно его закрепите.

В начале следующего сезона снимите укрытие, проведите рыхление почвы и можете смело приступать к посадочным работам. Этот способ сделает почву очень плодородной при минимальных затратах.