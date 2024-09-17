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Посадите эти растения, и комары исчезнут с вашего участка

Каких растений боятся комары, а какие их привлекают
1:12
Садоводство

Посадив на своём участке определённые растения, вы можете избавиться от комаров. Мы расскажем, какие растения отпугивают этих насекомых, а какие, наоборот, их привлекают.

Каких растений боятся комары, а какие их привлекают
Фото: publicdomainpictures.net is licensed under public domain

Что посадить на даче, чтобы отпугнуть комаров

Комары очень не любят лаванду, мелиссу лекарственную, мяту перечную, дикий бергамот, бархатцы, тимьян, лемонграсс, пиретрум девичий, ромашку аптечную, полынь, таволгу, котовник лимонный, коричный базилик и гвоздику. Также отпугнуть комаров помогут хвойные растения, бузина чёрная, эвкалипт, черёмуха и клещевина.

Растения, которые привлекают комаров

Комаров привлекают деревья с густой листвой, заросли сорняков и водные растения — гиацинты, кувшинки, циперус и другие. Кроме того, они летят на запах насекомоядных растений: росянки, мухоловки, жирянки, роридулы и росолиста.

Пижма и тысячелистник отпугивают самок комаров, но привлекают самцов. Также цветы и лопух могут привлекать этих насекомых.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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