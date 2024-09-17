Как обрезать малину осенью, чтобы собрать двойной урожай

Эксперты рассказали, как подготовить малину к зиме

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Одним из ключевых этапов осеннего ухода за малиной является обрезка. Правильное проведение этой процедуры обеспечит здоровый рост растений и обильный урожай в следующем сезоне.

Фото: pixabay.com by ulleo, PDM

Как правильно обрезать малину осенью

Во-первых , необходимо удалить отплодоносившие двухлетние побеги с толстой корой. Эти стебли уже дали свой урожай и больше не принесут ягод, поэтому их удаление стимулирует рост новых плодоносящих побегов.

, необходимо удалить отплодоносившие двухлетние побеги с толстой корой. Эти стебли уже дали свой урожай и больше не принесут ягод, поэтому их удаление стимулирует рост новых плодоносящих побегов. Во-вторых, стоит избавиться от слабой однолетней поросли. Такие побеги, вероятно, не переживут зиму и лишь отнимают питательные вещества у более сильных стеблей.

В идеале на одном кусте должно остаться около 12-15 мощных побегов.

После обрезки рекомендуется подкормить малину калийными и фосфорными удобрениями. Для этого можно использовать суперфосфат, сернокислый калий или древесную золу.

Азотные удобрения осенью применять не следует, так как они стимулируют рост зелёной массы, что нежелательно перед зимой.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

