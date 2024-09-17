Одним из ключевых этапов осеннего ухода за малиной является обрезка. Правильное проведение этой процедуры обеспечит здоровый рост растений и обильный урожай в следующем сезоне.
В идеале на одном кусте должно остаться около 12-15 мощных побегов.
После обрезки рекомендуется подкормить малину калийными и фосфорными удобрениями. Для этого можно использовать суперфосфат, сернокислый калий или древесную золу.
Азотные удобрения осенью применять не следует, так как они стимулируют рост зелёной массы, что нежелательно перед зимой.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.