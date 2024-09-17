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Ваши розы могут цвести весь сентябрь — вот как

Как стимулировать цветение роз в сентябре
1:19
Садоводство

Если правильно ухаживать за розами, они могут продолжать цвести весь сентябрь. Для этого не требуется особого опыта или знаний в разведении этих цветов — достаточно следовать советам опытных садоводов.

Как стимулировать цветение роз в сентябре
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Полив

Поливать цветущие розы необходимо даже в прохладную погоду. Лучше всего делать это утром, а если ожидается дождь, полив можно пропустить. Старайтесь не попадать водой на листья и цветы.

Удобрение

Важно вносить удобрения, так как впереди зима, и растениям нужна поддержка. Акцент следует сделать на удобрениях с низким содержанием азота, но высоким уровнем фосфора и калия.

Обрезка

Не забывайте обрезать увядшие цветы. Эта процедура стимулирует образование новых цветочных почек.

Мульчирование

Мульча помогает сохранить влагу в почве и защищает от роста сорняков. Для роз подойдут скошенная трава, компост, перепревший навоз или опавшие листья.

Обработка

Обработку от болезней и вредителей следует проводить на протяжении всего сезона. Даже если лечение не требуется, такая профилактика будет полезной.

Следуя этим простым советам, вы сможете продлить цветение роз и подготовить их к холодам.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. Бо́льшая часть сортов роз получена в результате длительной селекции путём многократных повторных скрещиваний и отбора. Некоторые сорта являются формами дикорастущих видов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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