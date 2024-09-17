Ваши розы могут цвести весь сентябрь — вот как

Если правильно ухаживать за розами, они могут продолжать цвести весь сентябрь. Для этого не требуется особого опыта или знаний в разведении этих цветов — достаточно следовать советам опытных садоводов.
Полив
Поливать цветущие розы необходимо даже в прохладную погоду. Лучше всего делать это утром, а если ожидается дождь, полив можно пропустить. Старайтесь не попадать водой на листья и цветы.
Удобрение
Важно вносить удобрения, так как впереди зима, и растениям нужна поддержка. Акцент следует сделать на удобрениях с низким содержанием азота, но высоким уровнем фосфора и калия.
Обрезка
Не забывайте обрезать увядшие цветы. Эта процедура стимулирует образование новых цветочных почек.
Мульчирование
Мульча помогает сохранить влагу в почве и защищает от роста сорняков. Для роз подойдут скошенная трава, компост, перепревший навоз или опавшие листья.
Обработка
Обработку от болезней и вредителей следует проводить на протяжении всего сезона. Даже если лечение не требуется, такая профилактика будет полезной.
Следуя этим простым советам, вы сможете продлить цветение роз и подготовить их к холодам.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. Бо́льшая часть сортов роз получена в результате длительной селекции путём многократных повторных скрещиваний и отбора. Некоторые сорта являются формами дикорастущих видов.
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