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Как обеспечить клубнике комфортную зиму: советы опытных дачников

Найден идеальный способ защиты клубники зимой
1:08
Садоводство

Знатоки клубники прекрасно знают, что зимой этой культуре необходимо правильное укрытие. Но важно выбрать самый подходящий вариант.

Найден идеальный способ защиты клубники зимой
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, CC BY 3.0

Некоторые виды укрывного материала делают почву слишком кислой — такой особенностью обладает торф. Лапник и солома хороши во многих отношениях, но у них есть один недостаток: они могут привлечь грызунов.

Так какой же метод идеален для клубники?

Опытные дачники советуют выбирать между плёнкой и агроволокном. Второй вариант считается лучшим, так как он справится со всеми поставленными задачами.

Плёнка тоже может быть неплохим выбором, но есть нюанс: клубника рискует выпреть.

Сначала следует тщательно прополоть клубнику, удалив все сорняки с грядки. Затем приобрести агроволокно плотностью 30 граммов на квадратный метр.

Лучше всего использовать два слоя укрывного материала. Затем сделайте несколько отверстий для вентиляции и надёжно закрепите агроволокно.

Если зимой внезапно потеплеет, клубнику нужно будет проветривать.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria x ananassa).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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