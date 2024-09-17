Знатоки клубники прекрасно знают, что зимой этой культуре необходимо правильное укрытие. Но важно выбрать самый подходящий вариант.
Некоторые виды укрывного материала делают почву слишком кислой — такой особенностью обладает торф. Лапник и солома хороши во многих отношениях, но у них есть один недостаток: они могут привлечь грызунов.
Так какой же метод идеален для клубники?
Опытные дачники советуют выбирать между плёнкой и агроволокном. Второй вариант считается лучшим, так как он справится со всеми поставленными задачами.
Плёнка тоже может быть неплохим выбором, но есть нюанс: клубника рискует выпреть.
Сначала следует тщательно прополоть клубнику, удалив все сорняки с грядки. Затем приобрести агроволокно плотностью 30 граммов на квадратный метр.
Лучше всего использовать два слоя укрывного материала. Затем сделайте несколько отверстий для вентиляции и надёжно закрепите агроволокно.
Если зимой внезапно потеплеет, клубнику нужно будет проветривать.
Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria x ananassa).
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.