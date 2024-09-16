"Наращивают деток": агроном рассказала, когда лучше выкапывать гладиолусы и как их хранить

Агроном Шубина: выкапывать гладиолусы нужно в третьей декаде сентября

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гладиолусы относятся к многолетним растениям, которые не смогут выдержать даже небольшие минусовые температуры, не говоря уже о суровой зиме. Чтобы в следующем году они вновь порадовали пышным и красивым цветением, их важно вовремя выкопать, рассказала NGS.RU агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Фото: Adobe Stock by AnnaReinert, PDM

Эксперт посоветовала не торопиться, но и не затягивать с выкопкой гладиолусов до серьёзных заморозков. Лучше всего сделать это начиная с третьей декады сентября до конца месяца, отметила она.

"Слишком рано копать тоже нет смысла, потому что сейчас гладиолусы наращивают деток — новые луковицы. Примерно с 20–25 сентября можно браться за лопаты. Сначала срезать листву, потом аккуратно выкопать луковицы и их обсушить, — пояснила Шубина.

Агроном добавила, что нужно очень осторожно отделить новые луковицы от основной, не повреждая кроющие чешуйки. Далее следует обрезать все корни и промыть растение холодной водой, чтобы убрать землю.

Эксперт посоветовала замочить луковицы в слабом растворе марганцовки (примерно на час), после чего просушить. Хранить гладиолусы оптимально в ящичках в погребе, обеспечив им доступ воздуха. Можно пересыпать их опилками. В квартире для хранения подойдёт холодильник.

По словам Шубиной, идеальная температура хранения гладиолусов составляет +3…+5 °С при влажности 60–80%.

Уточнения

Шпажник или Гладиóлус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae).

