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"Наращивают деток": агроном рассказала, когда лучше выкапывать гладиолусы и как их хранить

Агроном Шубина: выкапывать гладиолусы нужно в третьей декаде сентября
1:37
Садоводство » Цветы

Гладиолусы относятся к многолетним растениям, которые не смогут выдержать даже небольшие минусовые температуры, не говоря уже о суровой зиме. Чтобы в следующем году они вновь порадовали пышным и красивым цветением, их важно вовремя выкопать, рассказала NGS.RU агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Агроном Шубина: выкапывать гладиолусы нужно в третьей декаде сентября
Фото: Adobe Stock by AnnaReinert, PDM

Эксперт посоветовала не торопиться, но и не затягивать с выкопкой гладиолусов до серьёзных заморозков. Лучше всего сделать это начиная с третьей декады сентября до конца месяца, отметила она.

"Слишком рано копать тоже нет смысла, потому что сейчас гладиолусы наращивают деток — новые луковицы. Примерно с 20–25 сентября можно браться за лопаты. Сначала срезать листву, потом аккуратно выкопать луковицы и их обсушить, — пояснила Шубина.

Агроном добавила, что нужно очень осторожно отделить новые луковицы от основной, не повреждая кроющие чешуйки. Далее следует обрезать все корни и промыть растение холодной водой, чтобы убрать землю.

Эксперт посоветовала замочить луковицы в слабом растворе марганцовки (примерно на час), после чего просушить. Хранить гладиолусы оптимально в ящичках в погребе, обеспечив им доступ воздуха. Можно пересыпать их опилками. В квартире для хранения подойдёт холодильник.

По словам Шубиной, идеальная температура хранения гладиолусов составляет +3…+5 °С при влажности 60–80%.

Уточнения

Шпажник или Гладиóлус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae).

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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Агроном Шубина: выкапывать гладиолусы нужно в третьей декаде сентября
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