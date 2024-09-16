Как правильно ухаживать за газоном

Слишком частый полив газона или использование слишком большого количества воды за один раз может стать проблемой. Это может привести к неглубокому росту корней и сделать траву более восприимчивой к заболеваниям.
Недостаточная подача воды на газон также плоха. Траве требуется достаточное количество воды, а недостаточный полив может привести к сухости и нездоровому газону.
Слишком короткая стрижка травы может разрушить ваш газон.
Короткая трава не может затенять себя, что приводит к усиленному испарению и делает газон более подверженным сорнякам.
Пренебрегать состоянием почвы — огромная ошибка.
Здоровая почва способствует сильному росту корней. Игнорирование здоровья почвы может привести к плохому усвоению питательных веществ и слабой траве.
Внесение неправильного вида или количества удобрений является ошибкой.
Неправильное удобрение может навредить траве, а слишком большое количество может привести к чрезмерному росту.
Стричь газон, когда трава влажная, — плохая идея.
Мокрая скошенная трава может слипаться, препятствуя правильному потоку воздуха и потенциально вызывая заболевания.
Игнорировать наличие сорняков не стоит.
Сорняки конкурируют с травой за питательные вещества, солнечный свет и воду, что влияет на общее состояние газона.
Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений.
Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.