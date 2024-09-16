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Как правильно ухаживать за газоном

Советы по садоводству: главные ошибки в уходе за газоном
1:41
Садоводство

Чрезмерный полив

Слишком частый полив газона или использование слишком большого количества воды за один раз может стать проблемой. Это может привести к неглубокому росту корней и сделать траву более восприимчивой к заболеваниям.

Советы по садоводству: главные ошибки в уходе за газоном
Фото: commons.wikimedia.org by M.O. Stevens

Недостаток полива

Недостаточная подача воды на газон также плоха. Траве требуется достаточное количество воды, а недостаточный полив может привести к сухости и нездоровому газону.

Слишком короткая стрижка

Слишком короткая стрижка травы может разрушить ваш газон.

Короткая трава не может затенять себя, что приводит к усиленному испарению и делает газон более подверженным сорнякам.

Пренебрежение состоянием почвы

Пренебрегать состоянием почвы — огромная ошибка.

Здоровая почва способствует сильному росту корней. Игнорирование здоровья почвы может привести к плохому усвоению питательных веществ и слабой траве.

Использование неправильных удобрений

Внесение неправильного вида или количества удобрений является ошибкой.

Неправильное удобрение может навредить траве, а слишком большое количество может привести к чрезмерному росту.

Стрижка мокрой травы

Стричь газон, когда трава влажная, — плохая идея.

Мокрая скошенная трава может слипаться, препятствуя правильному потоку воздуха и потенциально вызывая заболевания.

Игнорирование сорняков

Игнорировать наличие сорняков не стоит.

Сорняки конкурируют с травой за питательные вещества, солнечный свет и воду, что влияет на общее состояние газона.

 

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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