Вот что нужно делать с лилиями, когда они отцвели

Что нужно сделать с лилиями после цветения: простые шаги для пышного возвращения

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Лилии - одни из самых эффектных и любимых садовых растений. Но что делать с ними после того, как отцветут пышные соцветия? Правильный уход за лилиями после цветения позволит сохранить здоровье и жизнеспособность многолетников на будущий год.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), CC BY-SA 3.0

Отцветание лилий: что происходит

После завершения цветения на растениях появляются семенные коробочки, а цветочные стрелки начинают засыхать. В этот период растение перенаправляет все силы на созревание семян и накопление питательных веществ в луковицах для следующего сезона.

Удаление цветоносов

Первым делом необходимо аккуратно срезать отцветшие цветоносы. Это можно сделать садовыми ножницами или секатором, стараясь не повредить листья. Удаление цветоносов предотвращает образование семян и направляет все силы растения на укрепление луковиц.

Обрезка повреждённых листьев

Внимательно осмотрите лилии и при обнаружении пожелтевших, засохших или поврежденных листьев, аккуратно удалите их. Это позволит растениям сохранять опрятный внешний вид и направить ресурсы на оздоровление.

Мульчирование и полив

Мульчирование приствольного круга лилий 5-10 см слоем органики (опавшая листва, древесная кора, компост) защитит почву от иссушения и сохранит влагу.

Поливайте лилии регулярно, особенно в первые недели после цветения, пока растения активно наращивают новые листья и корни. Поливать рекомендуется вечером или в пасмурную погоду.

Подкормка и мероприятия по уходу

Через 2-3 недели после цветения вносите комплексное минеральное удобрение, обогащенное фосфором и калием. Это поможет растениям накопить питательные вещества в луковицах.

Также в этот период можно провести профилактические обработки от вредителей и болезней, если таковые наблюдались. Особое внимание уделите защите луковиц.

Подготовка к зимовке

Осенью, когда листья начнут желтеть, их можно срезать. Затем мульчируйте приствольные круги лилий слоем перегноя, опавших листьев или сухой травы. Это защитит луковицы от промерзания.