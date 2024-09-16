Вот что нужно делать с лилиями, когда они отцвели

Лилии - одни из самых эффектных и любимых садовых растений. Но что делать с ними после того, как отцветут пышные соцветия? Правильный уход за лилиями после цветения позволит сохранить здоровье и жизнеспособность многолетников на будущий год.
После завершения цветения на растениях появляются семенные коробочки, а цветочные стрелки начинают засыхать. В этот период растение перенаправляет все силы на созревание семян и накопление питательных веществ в луковицах для следующего сезона.
Первым делом необходимо аккуратно срезать отцветшие цветоносы. Это можно сделать садовыми ножницами или секатором, стараясь не повредить листья. Удаление цветоносов предотвращает образование семян и направляет все силы растения на укрепление луковиц.
Внимательно осмотрите лилии и при обнаружении пожелтевших, засохших или поврежденных листьев, аккуратно удалите их. Это позволит растениям сохранять опрятный внешний вид и направить ресурсы на оздоровление.
Мульчирование приствольного круга лилий 5-10 см слоем органики (опавшая листва, древесная кора, компост) защитит почву от иссушения и сохранит влагу.
Поливайте лилии регулярно, особенно в первые недели после цветения, пока растения активно наращивают новые листья и корни. Поливать рекомендуется вечером или в пасмурную погоду.
Через 2-3 недели после цветения вносите комплексное минеральное удобрение, обогащенное фосфором и калием. Это поможет растениям накопить питательные вещества в луковицах.
Также в этот период можно провести профилактические обработки от вредителей и болезней, если таковые наблюдались. Особое внимание уделите защите луковиц.
Осенью, когда листья начнут желтеть, их можно срезать. Затем мульчируйте приствольные круги лилий слоем перегноя, опавших листьев или сухой травы. Это защитит луковицы от промерзания.
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