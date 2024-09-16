Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Платёжная система "Мир" заработает в Иране примерно через полгода
Тренировка для наращивания мышц на руках
Лёгкий способ очистить микроволновку без опасных химикатов
Паприкаш из курицы по-венгерски: особенно вкусно с макаронами или галушками на гарнир
Домашние и профессиональные методы борьбы с мозолями на ногах
Как временно остановить рост трещины на лобовом стекле
Постоянное чувство голода: возможные причины и советы терапевта
Почему одни кошки общительные, а другие — молчаливые
В России запретили продавать одежду без маркировки

Вот что нужно делать с лилиями, когда они отцвели

Что нужно сделать с лилиями после цветения: простые шаги для пышного возвращения
2:25
Садоводство » Комнатные цветы

Лилии - одни из самых эффектных и любимых садовых растений. Но что делать с ними после того, как отцветут пышные соцветия? Правильный уход за лилиями после цветения позволит сохранить здоровье и жизнеспособность многолетников на будущий год.

Что нужно сделать с лилиями после цветения: простые шаги для пышного возвращения
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), CC BY-SA 3.0

Отцветание лилий: что происходит

После завершения цветения на растениях появляются семенные коробочки, а цветочные стрелки начинают засыхать. В этот период растение перенаправляет все силы на созревание семян и накопление питательных веществ в луковицах для следующего сезона.

Удаление цветоносов

Первым делом необходимо аккуратно срезать отцветшие цветоносы. Это можно сделать садовыми ножницами или секатором, стараясь не повредить листья. Удаление цветоносов предотвращает образование семян и направляет все силы растения на укрепление луковиц.

Обрезка повреждённых листьев

Внимательно осмотрите лилии и при обнаружении пожелтевших, засохших или поврежденных листьев, аккуратно удалите их. Это позволит растениям сохранять опрятный внешний вид и направить ресурсы на оздоровление.

Мульчирование и полив

Мульчирование приствольного круга лилий 5-10 см слоем органики (опавшая листва, древесная кора, компост) защитит почву от иссушения и сохранит влагу. 

Поливайте лилии регулярно, особенно в первые недели после цветения, пока растения активно наращивают новые листья и корни. Поливать рекомендуется вечером или в пасмурную погоду.

Подкормка и мероприятия по уходу

Через 2-3 недели после цветения вносите комплексное минеральное удобрение, обогащенное фосфором и калием. Это поможет растениям накопить питательные вещества в луковицах.

Также в этот период можно провести профилактические обработки от вредителей и болезней, если таковые наблюдались. Особое внимание уделите защите луковиц.

Подготовка к зимовке

Осенью, когда листья начнут желтеть, их можно срезать. Затем мульчируйте приствольные круги лилий слоем перегноя, опавших листьев или сухой травы. Это защитит луковицы от промерзания.

Лилии отцвели, что делать дальше?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Как сохранить картофель свежим до весны даже в сыром подвале?

Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.

Никаких ростков до самой весны: какие материалы класть рядом с картофелем
Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России
Сводка с фронта: дроны ВСУ опять прорывались к Москве, Буданов* в панике от производства "Искандеров"
Как варить яйца, чтобы скорлупа легко снималась: проверенный метод с содой
Уберечь виноград любой ценой: надёжные методы защиты урожая
"Гарпия-А1". Россия удивит ударным дроном с огромной дальностью полёта Дмитрий Плотников
Токсичные листья ореха: безопасные способы утилизации вместо сжигания
Сжигаем жир на животе: короткая тренировка для пресса
Экономика Германии продолжает стремительно падать из-за автопрома
Экономика Германии продолжает стремительно падать из-за автопрома
Последние материалы
Домашние и профессиональные методы борьбы с мозолями на ногах
Постоянное чувство голода: возможные причины и советы терапевта
Почему одни кошки общительные, а другие — молчаливые
Как временно остановить рост трещины на лобовом стекле
В России запретили продавать одежду без маркировки
Разгрузочные дни, которые могут навредить вашему здоровью
Какие недружественные страны сильно зависят от российского никеля
Как очистить чайник от накипи: три простых метода, которые работают
Овощи, запечённые в фольге: перед запеканием они долго маринуются в масле и приправах
Миссия Polaris Dawn завершена: капсула Dragon приводнилась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.