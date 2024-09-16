Создаём идеальные границы газона

Аккуратный, ровный газон является визитной карточкой любого красивого сада. Однако добиться идеально прямых и чётких границ газона не так уж просто. В этой статье мы расскажем, как с помощью простых приёмов создать ровные линии по периметру газонного покрытия.
Для обустройства ровной кромки газона вам потребуются следующие инструменты и материалы:
Садовый шнур или веревка с узелками через равные промежутки станут вашими помощниками в создании безупречных линий. Бордюрная лента или готовый садовый бордюр из металла, пластика или камня придадут законченный вид газонным границам.
Начните с тщательной разметки. Натяните садовый шнур вдоль будущей линии газона и закрепите его с помощью колышков. Шнур должен быть натянут как можно ровнее. При необходимости прикрепите к шнуру дополнительные отметки-узелки через каждые 30-50 см.
Далее, используя лопату, аккуратно выкопайте неглубокую, но четкую канавку вдоль натянутого шнура. Глубина канавки должна соответствовать высоте выбранного бордюра.
Теперь займитесь монтажом бордюрной ленты или готового садового бордюра. Уложите его в подготовленную канавку, следя за тем, чтобы верхняя кромка была строго по уровню с газоном.
Для большей устойчивости бордюр можно зафиксировать с помощью специальных скоб или же закрепить его на бетонном основании. Стыки отдельных элементов бордюра также рекомендуется заделать цементным раствором.
Когда бордюр установлен, засыпьте пространство между ним и газоном плодородной почвой. Граница газона должна плавно переходить в бордюр без видимых перепадов.
Завершающим этапом станет аккуратная подрезка и подравнивание краев газона вдоль бордюра. Для этого используйте садовые ножницы или мотыгу. Таким образом вы добьетесь идеально чётких, ровных линий по всему периметру газона.
Регулярное подравнивание и поддержание бордюра в порядке позволит сохранять аккуратный, ухоженный вид вашего газона на протяжении всего сезона.
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