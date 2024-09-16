Создаём идеальные границы газона

Ровный газон вашей мечты: простые шаги к безукоризненным границам

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Аккуратный, ровный газон является визитной карточкой любого красивого сада. Однако добиться идеально прямых и чётких границ газона не так уж просто. В этой статье мы расскажем, как с помощью простых приёмов создать ровные линии по периметру газонного покрытия.

Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

Выбор материалов

Для обустройства ровной кромки газона вам потребуются следующие инструменты и материалы:

садовый шнур или верёвка;

лопата;

тяпка или мотыга;

садовые ножницы или секатор;

бордюрная лента или садовый бордюр.

Садовый шнур или веревка с узелками через равные промежутки станут вашими помощниками в создании безупречных линий. Бордюрная лента или готовый садовый бордюр из металла, пластика или камня придадут законченный вид газонным границам.

Подготовительный этап

Начните с тщательной разметки. Натяните садовый шнур вдоль будущей линии газона и закрепите его с помощью колышков. Шнур должен быть натянут как можно ровнее. При необходимости прикрепите к шнуру дополнительные отметки-узелки через каждые 30-50 см.

Далее, используя лопату, аккуратно выкопайте неглубокую, но четкую канавку вдоль натянутого шнура. Глубина канавки должна соответствовать высоте выбранного бордюра.

Установка бордюра

Теперь займитесь монтажом бордюрной ленты или готового садового бордюра. Уложите его в подготовленную канавку, следя за тем, чтобы верхняя кромка была строго по уровню с газоном.

Для большей устойчивости бордюр можно зафиксировать с помощью специальных скоб или же закрепить его на бетонном основании. Стыки отдельных элементов бордюра также рекомендуется заделать цементным раствором.

Финальные штрихи

Когда бордюр установлен, засыпьте пространство между ним и газоном плодородной почвой. Граница газона должна плавно переходить в бордюр без видимых перепадов.

Завершающим этапом станет аккуратная подрезка и подравнивание краев газона вдоль бордюра. Для этого используйте садовые ножницы или мотыгу. Таким образом вы добьетесь идеально чётких, ровных линий по всему периметру газона.

Регулярное подравнивание и поддержание бордюра в порядке позволит сохранять аккуратный, ухоженный вид вашего газона на протяжении всего сезона.