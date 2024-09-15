Как обеспечить приживаемость и долголетие туи

Туя — один из самых популярных хвойных декоративных кустарников, используемых в озеленении садов и парков. Её плотная, компактная форма и яркая зелень круглый год делают тую желанным украшением любого участка. Но чтобы молодое растение прижилось и радовало на протяжении многих лет, важно соблюдать правила посадки.
При покупке туи важно обращать внимание на её внешний вид. Идеальный саженец должен быть густым, с ровным, прямым стволом и здоровыми, зелеными веточками. Избегайте растений с повреждениями, засохшими или изменившими окраску побегами.
Лучше всего выбирать тую с закрытой корневой системой, в контейнере. Так она лучше перенесет пересадку и быстрее приживется. Приживаемость саженцев с открытой корневой системой ниже.
Туи предпочитают солнечные или слегка полутенистые участки, защищенные от ветра. Идеальная почва для них — плодородная, рыхлая, с нейтральной или слабокислой реакцией. Застой воды категорически противопоказан, поэтому участок должен быть хорошо дренированным.
Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.
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