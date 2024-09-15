Как обеспечить приживаемость и долголетие туи

Оживите сад с помощью туи: пошаговая инструкция по высадке декоративного хвойника

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Туя — один из самых популярных хвойных декоративных кустарников, используемых в озеленении садов и парков. Её плотная, компактная форма и яркая зелень круглый год делают тую желанным украшением любого участка. Но чтобы молодое растение прижилось и радовало на протяжении многих лет, важно соблюдать правила посадки.

Фото: creativecommons.org by liz west is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Выбор саженца

При покупке туи важно обращать внимание на её внешний вид. Идеальный саженец должен быть густым, с ровным, прямым стволом и здоровыми, зелеными веточками. Избегайте растений с повреждениями, засохшими или изменившими окраску побегами.

Лучше всего выбирать тую с закрытой корневой системой, в контейнере. Так она лучше перенесет пересадку и быстрее приживется. Приживаемость саженцев с открытой корневой системой ниже.

Выбор места

Туи предпочитают солнечные или слегка полутенистые участки, защищенные от ветра. Идеальная почва для них — плодородная, рыхлая, с нейтральной или слабокислой реакцией. Застой воды категорически противопоказан, поэтому участок должен быть хорошо дренированным.

Правила посадки

Заранее подготовьте посадочную яму размером в 1,5 раза больше земляного кома саженца. Глубина ямы должна быть такой, чтобы корневая шейка растения оказалась на уровне грунта.

Установите саженец в центре ямы и аккуратно расправьте корни. Засыпьте яму плодородным грунтом, состоящим из дерновой земли, перегноя и песка. Утрамбуйте почву, чтобы не образовывались воздушные карманы.

Сразу после посадки обильно полейте тую, чтобы вода пропитала всю корневую систему. В дальнейшем молодые растения нуждаются в регулярном, обильном поливе.

Замульчируйте приствольный круг слоем коры, опилок или торфа. Это поможет сохранить влагу и защитить корни от перегрева.

На первых порах после посадки тую необходимо притенять от прямых солнечных лучей. Это снизит стресс для растения.

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.

