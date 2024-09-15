Как вернуть цветам былое великолепие

Омоложение роз по-домашнему: как использовать соду для продления жизни кустов

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Розы по праву считаются королевами сада, но сохранить их в пышном, здоровом состоянии не всегда легко. Со временем кусты могут выглядеть изреженными, с тонкими ветками и скудным цветением. В таком случае розу можно попробовать омолодить — и сода как раз поможет в этом.

Фото: upload.wikimedia.org by Николай Булыкин, CC BY-SA 4.0

Почему это работает?

Сода (двууглекислый натрий) обладает целым рядом полезных свойств, которые благотворно влияют на розы:

повышает кислотность почвы, что розам очень нравится. Они предпочитают слегка кислые грунты;

стимулирует образование новых, здоровых побегов.

уничтожает грибковые заболевания, которые часто поражают одеревеневшие розы;

улучшает усвоение питательных веществ корнями;

придаёт растению энергии для активного роста и цветения.

Как применять соду для омоложения роз

Для начала составьте простой раствор: на 10 литров воды растворите 2-3 столовые ложки соды. Полейте этой смесью приствольный круг куста розы, интенсивно впитывая ее в почву.

Затем обсыпьте основание куста розы небольшим слоем (2-3 см) сухой соды. Этот "ковер" будет медленно растворяться и, таким образом, поставлять полезные микроэлементы в корневую систему.

Обработку рекомендуется проводить дважды за сезон: в начале весны и в середине лета. Это позволит добиться более выраженного омолаживающего эффекта.

Не используйте соду вблизи других цветов, кустарников и деревьев, так как она может навредить им, повышая кислотность почвы.

Результаты от применения соды

Уже после первой обработки розы заметно оживают: листья становятся более темными, появляются новые, более мощные побеги. Со временем куст значительно "молодеет" — образуется больше корневой массы, усиливается общее развитие растения.

Кроме того, сода способствует более обильному и длительному цветению роз, повышая их устойчивость к вредителям и болезням.

Так что если ваша роза начала сдавать позиции, не спешите ее выкорчевывать. Попробуйте ее омолодить с помощью обычной соды — и наслаждайтесь восхитительным цветением еще много сезонов!

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. Бо́льшая часть сортов роз получена в результате длительной селекции путём многократных повторных скрещиваний и отбора. Некоторые сорта являются формами дикорастущих видов.

