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Секреты пышного цветения петуний

Выращивание петуний: 5 обязательных правил, о которых должен знать новичок
2:24
Садоводство » Цветы

Петунии — одни из самых популярных и неприхотливых цветов для сада и балконных контейнеров. Их красочные соцветия долго цветут и радуют глаз. Но чтобы вырастить ровные пышные кусты петуний, начинающим садоводам стоит запомнить пять основных правил.

Выращивание петуний: 5 обязательных правил, о которых должен знать новичок
Фото: pixnio.com by Leon Brooks, PDM

1. Правильный выбор сорта

Существует множество видов и сортов петуний, различающихся по размеру куста, форме и окраске цветков. Для начинающих лучше всего подойдут компактные ампельные или каскадные сорта. Они неприхотливы в уходе и образуют пышные свисающие кусты. Избегайте гигантских и очень крупноцветковых сортов, они требуют более тщательного ухода.

2. Соблюдение правил посева

Семена петуний очень мелкие, поэтому их нужно высевать неглубоко, буквально присыпая грунт. Для равномерных всходов семена можно смешать с песком или мелкими опилками. Оптимальная температура для прорастания — 20-25°С. После всходов рассаду петуний нужно подсвечивать, чтобы предотвратить вытягивание.

3. Правильный состав почвы

Петунии предпочитают легкие, хорошо дренированные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Отлично подойдет грунтовая смесь, состоящая из торфа, перегноя, песка и небольшого количества извести. Если почва на участке тяжелая, то ее нужно улучшить, смешав с песком, перлитом или вермикулитом.

4. Регулярный полив и подкормка

Петунии нуждаются в постоянной влажности грунта. Однако застой воды противопоказан, поэтому нужно позаботиться о хорошем дренаже. Для хорошего развития и пышного цветения растения следует регулярно подкармливать комплексными жидкими удобрениями. Это особенно важно в период бутонизации и цветения.

5. Своевременная обрезка

Чтобы кусты петуний оставались пышными и компактными, их нужно периодически обрезать. Срезайте цветки-отцветки, а также укорачивайте побеги после каждого цветения. Это побудит растение к дальнейшему активному росту и формированию новых соцветий.

Петуния: от посева до цветения
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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