Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молочные продукты способствуют качественному сну — диетолог
В России разработали препарат для лечения диабета
У ЦСКА не получилось подписать хоккеиста Александра Волкова
Как добиться пышных и пропечённых сырников
Изменение климата и политические кризисы могут уничтожить туризм в Европе
Что скрывается в шампуне: секреты состава для здоровья волос
Автолюбители могут потерять права за повреждение оборудования на АЗС
Секрет четких скул: лучшие упражнения для лица
Где остановиться на Бали в 2024 году

Пять золотых правил: выращиваем пышные и красивые петунии в саду

Петуния будет цвести и пахнуть: главные правила по уходу
1:33
Садоводство

Петуния — одно из самых популярных растений среди садоводов благодаря своей простоте в уходе. Это цветущее растение можно увидеть повсюду: на дачных участках, городских клумбах и даже на балконах многоквартирных домов.

Петуния будет цвести и пахнуть: главные правила по уходу
Фото: commons.wikimedia.org by אריאל פלמון Ariel Palmon, CC BY 3.0

Несмотря на общую неприхотливость, петунии требуют соблюдения ряда условий для полноценного роста и цветения. Вот пять основных правил успешного выращивания петуний:

  1. Важно следить за уровнем влажности почвы. Избыток воды приводит к загниванию корней и появлению грибка, тогда как дефицит влаги может вызвать гибель растения.
  2. Правильное расположение играет решающую роль: петунии нуждаются в большом количестве солнечного света. Нехватка освещения может привести к ухудшению роста и отсутствию цветков.
  3. Качество грунта должно быть на высоте: для петуний подходит легкая почва с нейтральным уровнем рН.
  4. Важным моментом является объем земли. Для полноценного роста одному растению требуется как минимум 7 литров почвы, что важно учитывать как при посадке в горшки, так и в клумбы.
  5. Регулярная профилактика болезней с использованием специальных средств поможет избежать заболеваний и нашествия вредителей.

Соблюдение этих простых правил позволит садоводам наслаждаться пышным и продолжительным цветением петуний, не сталкиваясь с серьезными проблемами в их выращивании.

Уточнения

Пету́ния или Петунья — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Советы, как избавиться от кротов в саду

Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.

Кроты в вашем саду? Вот как можно от них избавиться
Силовые тренировки для тех, кому за 60
Как тренироваться, чтобы нарастить мышечную массу после 60 лет?
Лёгкий и быстрый рецепт к чаю: десерт с яблоками и манной крупой
Опытные дачники используют этот цветок для защиты участка от вредителей
Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России Дмитрий Плотников
Американские экспортёры СПГ потеряли миллиарды после сокращения поставок СПГ в ЕС
Как сделать лицо моложе на 10 лет: простые трюки омолаживающего макияжа
Ретинол для идеальной кожи: как не переусердствовать
Ретинол для идеальной кожи: как не переусердствовать
Последние материалы
Стресс не так плох, как его малюют: для чего он нужен каждому человеку
Диетолог: "Пшеница — враг для людей, страдающих от непереносимости глютена"
Вода существенно замедляет процессы старения. Как и сколько ее надо пить?
Автолюбители могут потерять права за повреждение оборудования на АЗС
От боли в пояснице поможет упражнение "Мёртвый жук"
Секрет четких скул: лучшие упражнения для лица
Где остановиться на Бали в 2024 году
Петуния будет цвести и пахнуть: главные правила по уходу
Как найти баланс между винтажной мебелью и современным интерьером
Почему нельзя обгонять колонну на двухполосной трассе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.