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Нежелательные соседи для роз

Роза и её соседи: что не стоит сажать рядом
0:48
Садоводство

Не существует строгих правил относительно того, какие растения нельзя сажать рядом с розами, поскольку мнения по этому вопросу часто противоречивы.

Роза и её соседи: что не стоит сажать рядом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Луковичные растения (тюльпаны, гиацинты, лилии) часто упоминаются как нежелательные соседи для роз, но нет четких доказательств, что они негативно влияют друг на друга. Важно поддерживать растения в хорошем состоянии, чтобы избежать заболеваний.

Флоксы также иногда считают неподходящими компаньонами для роз из-за их склонности к мучнистой росе, но при хорошем уходе это сочетание может быть вполне допустимым.

Гейхера не всегда рекомендуется с розами из-за возможного соперничества за пространство, но это мнение не всегда подтверждается на практике.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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