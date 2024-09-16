Нежелательные соседи для роз

Роза и её соседи: что не стоит сажать рядом

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не существует строгих правил относительно того, какие растения нельзя сажать рядом с розами, поскольку мнения по этому вопросу часто противоречивы.

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Луковичные растения (тюльпаны, гиацинты, лилии) часто упоминаются как нежелательные соседи для роз, но нет четких доказательств, что они негативно влияют друг на друга. Важно поддерживать растения в хорошем состоянии, чтобы избежать заболеваний.

Флоксы также иногда считают неподходящими компаньонами для роз из-за их склонности к мучнистой росе, но при хорошем уходе это сочетание может быть вполне допустимым.

Гейхера не всегда рекомендуется с розами из-за возможного соперничества за пространство, но это мнение не всегда подтверждается на практике.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

