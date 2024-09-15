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Что нужно успеть сделать с астрами в сентябре?

Уход за астрами в сентябре: секреты продления цветения и подготовки к зиме
2:03
Садоводство » Цветы

Сентябрь — прекрасная пора для садоводов и цветоводов, ведь именно в это время года расцветают и буйствуют красками великолепные астры. Эти осенние красавицы с разнообразием форм и окрасок цветов способны украсить любой цветник или клумбу. Но чтобы астры порадовали вас пышным цветением, за ними нужен тщательный уход, особенно в сентябре.

Уход за астрами в сентябре: секреты продления цветения и подготовки к зиме
Фото: commons.wikimedia. org by Joe Ravi, CC BY-SA 3.0

Что нужно делать с астрами в сентябре?

В сентябре главная задача — обеспечить астрам оптимальные условия для роста и цветения, а также подготовить их к зимовке.

1. Полив и подкормка

Астры очень требовательны к влаге. В сухие периоды их необходимо регулярно поливать, особенно обильно во время бутонизации и цветения. Кроме того, рекомендуется проводить подкормки комплексными минеральными удобрениями, чтобы растения получали все необходимые питательные вещества.

2. Удаление отцветших соцветий

Как только цветки на астрах начали увядать, их необходимо регулярно удалять. Это позволит направить силы растения на формирование новых бутонов и продлить период цветения.

3. Санитарная обрезка

В сентябре следует провести санитарную обрезку астр — удалить поврежденные, больные или усохшие стебли и листья. Это улучшит доступ воздуха к растениям и предотвратит развитие болезней.

4. Профилактика болезней и вредителей

Чтобы защитить астры от заболеваний и вредителей, в сентябре важно регулярно осматривать растения и при необходимости обрабатывать их специальными фунгицидными и инсектицидными препаратами.

5. Подготовка к зимовке

Перед наступлением холодов необходимо позаботиться о будущей зимовке астр. Для этого в сентябре стоит провести обрезку отцветших стеблей, мульчирование приствольных кругов и, при необходимости, укрытие растений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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