Как сохранить картофель свежим до весны даже в сыром подвале?

Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении. Это не только снижает качество картофеля, но и ведет к потере урожая. К счастью, есть простые и эффективные способы, позволяющие предотвратить преждевременное прорастание картофеля даже в сырых, темных подвалах.
Для того, чтобы картофель не прорастал как можно дольше, рекомендуется хранить его рядом с некоторыми специальными веществами, оказывающими сдерживающее действие на процессы прорастания.
Одним из самых эффективных является древесный уголь. Его кладут небольшими кусочками рядом с клубнями картофеля, раскладывая по всему объему тары, в которой он хранится. Древесный уголь активно поглощает влагу, препятствуя тем самым прорастанию картофеля. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами, подавляя развитие гнили и других заболеваний.
Другим проверенным средством является сухая хвоя. Ее россыпью размещают между слоями картофеля, создавая своеобразный изолирующий барьер от влаги и избыточной влажности. Эфирные масла, содержащиеся в хвое, также ингибируют процессы прорастания клубней.
Не менее эффективной является сухая, мелко нарубленная солома. Она поглощает лишнюю влагу, защищая картофель от прорастания. Кроме того, солома выделяет летучие органические соединения, сдерживающие активность ростовых процессов.
Все эти вещества — древесный уголь, хвоя и солома — имеют одно общее свойство: они поглощают влагу из окружающей среды и создают сухую, менее благоприятную для прорастания картофеля атмосферу в хранилище.
Помимо использования специальных "антипроростковых" средств, для качественного хранения картофеля важно соблюдать и другие правила:
Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.