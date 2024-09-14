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Как сохранить картофель свежим до весны даже в сыром подвале?

Никаких ростков до самой весны: какие материалы класть рядом с картофелем
2:27
Садоводство » Советы

Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении. Это не только снижает качество картофеля, но и ведет к потере урожая. К счастью, есть простые и эффективные способы, позволяющие предотвратить преждевременное прорастание картофеля даже в сырых, темных подвалах.

Никаких ростков до самой весны: какие материалы класть рядом с картофелем
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Что кладут рядом с картофелем?

Для того, чтобы картофель не прорастал как можно дольше, рекомендуется хранить его рядом с некоторыми специальными веществами, оказывающими сдерживающее действие на процессы прорастания.

Одним из самых эффективных является древесный уголь. Его кладут небольшими кусочками рядом с клубнями картофеля, раскладывая по всему объему тары, в которой он хранится. Древесный уголь активно поглощает влагу, препятствуя тем самым прорастанию картофеля. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами, подавляя развитие гнили и других заболеваний.

Другим проверенным средством является сухая хвоя. Ее россыпью размещают между слоями картофеля, создавая своеобразный изолирующий барьер от влаги и избыточной влажности. Эфирные масла, содержащиеся в хвое, также ингибируют процессы прорастания клубней.

Не менее эффективной является сухая, мелко нарубленная солома. Она поглощает лишнюю влагу, защищая картофель от прорастания. Кроме того, солома выделяет летучие органические соединения, сдерживающие активность ростовых процессов.

Все эти вещества — древесный уголь, хвоя и солома — имеют одно общее свойство: они поглощают влагу из окружающей среды и создают сухую, менее благоприятную для прорастания картофеля атмосферу в хранилище.

Как правильно хранить картофель?

Помимо использования специальных "антипроростковых" средств, для качественного хранения картофеля важно соблюдать и другие правила:

  • Тара для хранения должна быть темной, сухой и хорошо вентилируемой. Оптимальная температура — от 2 до 4°C.
  • Важно регулярно проверять картофель и удалять проросшие или подгнившие клубни, чтобы они не стали источником инфекции.
  • Для предотвращения усыхания картофеля его следует укрывать сверху слоем соломы, сухих листьев или бумаги.
Картофель прорастать не будет!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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