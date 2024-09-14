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Токсичные листья ореха: безопасные способы утилизации вместо сжигания

Листья ореха под запретом: что нужно делать с ними вместо сжигания
2:28
Садоводство » Деревья и кустарники

Грецкий орех — ценная орехоплодная культура, широко распространенная на дачных участках. Однако многие дачники даже не подозревают, что листья этого дерева категорически нельзя сжигать, а стоит использовать их с большой осторожностью. Давайте разберемся, почему это так важно.

Листья ореха под запретом: что нужно делать с ними вместо сжигания
Фото: commons.wikimedia.org by Thesupermat, CC BY-SA 3.0

Свойства листьев грецкого ореха

Листья грецкого ореха содержат в своем составе вещества, которые оказывают сильное токсичное воздействие на многие растения. Основным из них является юглон — органическое соединение, обладающее аллелопатическими свойствами.

Юглон выделяется из листьев, корней и околоплодников ореха и проникает в почву, подавляя рост и развитие других растений, произрастающих поблизости. Эта особенность позволяет орехам успешно конкурировать с другими растениями за ресурсы.

Почему нельзя сжигать листья ореха

Когда листья грецкого ореха сжигают, юглон и другие токсичные вещества высвобождаются в воздух, создавая серьезные проблемы для окружающих растений и людей:

  1. Дым от сжигания листьев содержит высокую концентрацию юглона и других ядовитых веществ, которые могут нанести вред растениям, находящимся поблизости. Даже однократное попадание такого дыма может привести к их гибели.
  2. Токсичные соединения, содержащиеся в дыме, способны поглощаться листьями и корнями других растений, замедляя их рост, вызывая пожелтение, скручивание и даже усыхание.
  3. Вдыхание ядовитого дыма также небезопасно для человека и животных. Он может вызвать раздражение дыхательных путей, головную боль, тошноту и другие негативные последствия.

Альтернативы сжиганию листьев ореха

Вместо того, чтобы сжигать листья, есть гораздо более эффективные и безопасные способы их утилизации:

  • компостирование — листья грецкого ореха можно использовать для приготовления компоста, который затем вносится под другие культуры в качестве органического удобрения;
  • мульчирование — измельченные листья можно рассыпать тонким слоем вокруг деревьев и кустарников в качестве защитного мульчирующего покрытия;
  • сбор и утилизация — собранные листья можно вывезти с участка и захоронить в безопасном месте.
О листьях грецкого ореха и кострах
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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