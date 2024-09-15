Как вернуть здоровье почве после выращивания томатов

Не знаете, что посадить после томатов? 5 лучших вариантов для восстановления почвы

2:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Культура томатов является одной из самых популярных и распространённых среди дачников. Однако многие садоводы сталкиваются с проблемой, что после её возделывания на одном и том же участке, в следующем сезоне здесь уже сложно получить хороший урожай других культур. Так что же тогда можно посадить там, где росли томаты?

Фото: commons.wikimedia.org by Nemracc, CC BY-SA 4.0

Почему томаты "истощают" почву

Томаты — довольно требовательная к почвенному питанию культура. Они активно потребляют большое количество питательных веществ, в первую очередь азот, фосфор и калий. Со временем, если регулярно выращивать томаты на одной и той же грядке, почва истощается, и ее плодородие снижается.

Кроме того, многие возбудители болезней и вредители томатов (фитофтора, альтернариоз, тля и др.) способны сохраняться в почве в течение нескольких лет после уборки урожая. Это также негативно сказывается на последующих культурах.

Что лучше сажать после томатов

Чтобы восстановить плодородие почвы, вернуть ей питательные вещества и очистить от патогенов, после томатов рекомендуется размещать на этом участке растения, которые необходимы для правильного чередования культур:

Бобовые (горох, фасоль, бобы) — они способны фиксировать атмосферный азот, обогащая почву этим элементом. Также в почве остаются их мощные корневые системы, улучшающие её структуру. Крестоцветные (капуста, редис, редька, брюква) — их корни способны растворять труднодоступные фосфаты, делая этот элемент доступным для последующих культур. Кроме того, они подавляют развитие многих патогенов. Зелёные удобрения (горчица, рапс, фацелия) — их посев и заделка в почву в качестве "зеленого удобрения" позволяет быстро накопить органическое вещество и улучшить структуру грунта. Луковичные (лук, чеснок) — они способны угнетать развитие многих почвенных болезней и вредителей, а также пополнять запасы калия в почве.

Ещё один вариант — это размещение на участке после томатов таких культур, как картофель, кабачки, огурцы, цветы (бархатцы, календула). Они не будут конкурировать за питание с последующими томатами.

Независимо от того, что будет высажено на этом месте, перед посадкой рекомендуется произвести глубокую перекопку почвы, внеся при этом органические и минеральные удобрения. Это поможет восстановить плодородие и создать оптимальные условия для роста и развития новой культуры.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

