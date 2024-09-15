Как вернуть здоровье почве после выращивания томатов

Культура томатов является одной из самых популярных и распространённых среди дачников. Однако многие садоводы сталкиваются с проблемой, что после её возделывания на одном и том же участке, в следующем сезоне здесь уже сложно получить хороший урожай других культур. Так что же тогда можно посадить там, где росли томаты?
Томаты — довольно требовательная к почвенному питанию культура. Они активно потребляют большое количество питательных веществ, в первую очередь азот, фосфор и калий. Со временем, если регулярно выращивать томаты на одной и той же грядке, почва истощается, и ее плодородие снижается.
Кроме того, многие возбудители болезней и вредители томатов (фитофтора, альтернариоз, тля и др.) способны сохраняться в почве в течение нескольких лет после уборки урожая. Это также негативно сказывается на последующих культурах.
Чтобы восстановить плодородие почвы, вернуть ей питательные вещества и очистить от патогенов, после томатов рекомендуется размещать на этом участке растения, которые необходимы для правильного чередования культур:
Ещё один вариант — это размещение на участке после томатов таких культур, как картофель, кабачки, огурцы, цветы (бархатцы, календула). Они не будут конкурировать за питание с последующими томатами.
Независимо от того, что будет высажено на этом месте, перед посадкой рекомендуется произвести глубокую перекопку почвы, внеся при этом органические и минеральные удобрения. Это поможет восстановить плодородие и создать оптимальные условия для роста и развития новой культуры.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.
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