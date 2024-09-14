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Лук из севка на следующий сезон: технология посадки на зиму для опытных дачников

Как получить ранний и обильный лук
2:31
Садоводство » Советы

С приближением осени многие дачники задумываются о том, как бы подготовить свои грядки к следующему сезону. Одним из важных осенних агротехнических мероприятий является посадка лука-севка. Этот простой приём позволит получить ранний и обильный урожай луковиц в следующем году.

Как получить ранний и обильный лук
Фото: flickr. com by Eunice, CC BY-SA 2.0

Когда сажать лук под зиму?

Оптимальное время для посадки лука-севка - середина-конец октября. В это время почва еще достаточно прогрета, что позволит севку хорошо укорениться до наступления морозов. Главное, чтобы посадка была произведена не менее чем за 3-4 недели до установления устойчивых заморозков.

Выбор участка и подготовка почвы

Под посадку лука-севка следует отвести солнечный, хорошо дренированный участок. Почва должна быть легкая, плодородная, с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6,0-7,0). За 2-3 недели до посадки участок необходимо перекопать на глубину 20-25 см и внести органические удобрения (перегной, компост) из расчета 3-4 кг/кв. м. Также полезно будет добавить суперфосфат (30-40 г/кв. м) и сульфат калия (20-30 г/кв. м).

Правила посадки

Севок следует высаживать на глубину 5-8 см, на расстоянии 8-10 см между луковицами и 25-30 см между рядами. Перед посадкой луковицы можно обработать стимуляторами роста или раствором марганцовки. Во время посадки необходимо следить, чтобы донце луковицы было направлено вниз.

После посадки грядку нужно тщательно полить, а затем замульчировать торфом, опилками или сухой травой слоем 5-7 см. Это поможет сохранить влагу и защитить севок от вымерзания.

Дальнейший уход

В период от посадки до наступления стабильных морозов необходимо регулярно проверять влажность почвы и, при необходимости, проводить полив. Также рекомендуется рыхлить междурядья для лучшего газообмена.

Весной, как только почва оттает, с грядок следует убрать мульчирующий слой. При появлении всходов можно подкормить лук комплексными минеральными удобрениями.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Как сажать лук в зиму
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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