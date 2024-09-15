Советы, как вырастить микрозелень

Полезно и интересно: выращиваем микрозелень в домашних условиях

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как вырастить микрозелень

Посадка семян микрозелени — достаточно простой процесс, не требующий каких-либо особых навыков.

Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep, CC BY-SA 3.0

Для начала выберите подходящий субстрат, в который поместите семена. Затем аккуратно разложите семена по поверхности субстрата, стараясь не допускать их соприкосновения друг с другом.

Это важно для того, чтобы растения могли свободно расти и развиваться. После этого возьмите пульверизатор и несколько раз опрыскайте семена водой, чтобы увлажнить субстрат. Поместите емкость с семенами в теплое место, где температура будет способствовать их быстрому прорастанию.

Следите за тем, чтобы семена получали умеренное количество солнечного света, так как это необходимо для их роста. Поливать семена нужно часто, чтобы субстрат оставался влажным, но не переувлажненным.

Регулярный полив поможет семенам быстрее прорасти и превратиться в полезную микрозелень.

Уже через несколько дней вы заметите первые всходы, а в скором времени сможете наслаждаться свежей и полезной микрозеленью, выращенной своими руками.

Уточнения

Микрозелень — молодые побеги растений, которые используются как в пищу, так и для украшения блюд.

