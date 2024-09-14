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Опытные дачники используют этот цветок для защиты участка от вредителей

Назван цветок, способный защитить участок от насекомых
1:14
Садоводство

Лаванда — это не только красивое и ароматное растение, но и природный защитник вашего участка от различных насекомых.

Назван цветок, способный защитить участок от насекомых
Фото: flickr.com by Chi King, CC BY 2.0

Ее уникальные свойства делают ее незаменимым помощником в борьбе с муравьями, тлей, комарами и клещами. Муравьи не переносят сильный аромат лаванды и обходят участки с ее посадкой стороной. Для борьбы с тлей лаванда тоже оказывается полезной: она привлекает божьих коровок и мух-журчалок, которые питаются тлей, тем самым защищая другие растения. Комары и клещи также не переносят запах лаванды, что делает ее эффективным средством против укусов этих насекомых.

Эти свойства делают лаванду полезной не только для украшения участка, но и для защиты здоровья его обитателей. Благодаря простоте ухода и множеству преимуществ, лаванда становится отличным выбором для тех, кто хочет минимизировать использование химических средств для защиты от насекомых. Кроме того, лаванда обладает и бытовыми преимуществами: ее можно использовать для ароматизации дома и улучшения общего состояния здоровья благодаря расслабляющим свойствам.

Уточнения

Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae). Включает 47 видов.

Клещи́ (лат  Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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