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Как вырастить морковь с запасом прочности: технология подзимнего посева

Осеннее "закаливание" для моркови: как технология подзимнего посева поможет вырастить отличный урожай
3:02
Садоводство » Овощи

Многие опытные огородники знают, что морковь, высаженная осенью под зиму, обычно дает более ранний и обильный урожай по сравнению с весенними посадками. Такая практика позволяет растениям раньше взойти и окрепнуть, что в итоге улучшает их вкусовые и питательные качества. Но для того, чтобы эта технология была действительно эффективной, важно соблюдать определенные правила её применения.

Осеннее "закаливание" для моркови: как технология подзимнего посева поможет вырастить отличный урожай
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Сроки посева моркови под зиму

Оптимальным временем для посева моркови под зиму считается конец сентября - начало октября. В это время почва еще достаточно прогрета, чтобы семена могли быстро прорасти, но уже начинает охлаждаться, что необходимо для правильной закалки растений перед зимой.

Если посеять морковь слишком рано, она может начать активно расти, а потом погибнуть от заморозков. А если слишком поздно - семена просто не успеют взойти до наступления холодов.

Подготовка почвы и посадка семян

Для осенней посадки моркови лучше всего выбирать легкие, хорошо дренированные почвы. Тяжелые глинистые грунты в этом случае не подходят, так как при переувлажнении и последующем замерзании они могут сильно уплотняться, препятствуя нормальному развитию корнеплодов.

Перед посевом необходимо тщательно перекопать и разрыхлить почву на глубину 20-25 см, внеся при этом перегной или компост. Это обеспечит морковь необходимыми питательными веществами.

Сами семена высевают на глубину 1,5-2 см, располагая их рядками с расстоянием 10-15 см между ними. После этого грядку мульчируют органическими материалами, например, сухими листьями или соломой, чтобы защитить всходы от вымерзания.

Особенности ухода за осенней морковью

С наступлением осени всходы будут медленно расти, накапливая силы для зимовки. В это время растениям необходим регулярный полив, но без переувлажнения. Пересыхание грунта также недопустимо, так как это может привести к вымерзанию корнеплодов.

Ближе к заморозкам, когда рост надземной части моркови прекратится, грядку мульчируют более толстым слоем органики - до 10 см. Это позволит сохранить корнеплоды в целости и обеспечит их хорошую сохранность до самой весны.

Весной, как только сойдет снег, на грядке с морковью нужно удалить старую мульчу. Растения обычно хорошо перезимовывают и начинают активно развиваться, радуя хозяев ранним и обильным урожаем вкусных и сочных корнеплодов.

Таким образом, соблюдение простых правил посева и ухода за морковью под зиму поможет получить богатый урожай этого ценного овоща в самые ранние сроки.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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