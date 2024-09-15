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Продлеваем сезон огурцов: простая, но эффективная дачная хитрость

Нехитрый, но действенный способ продлить плодоношение огурцов до заморозков
2:42
Садоводство » Овощи

Летний сезон — лучшее время для сбора богатых урожаев огурцов. Но многие огородники сталкиваются с проблемой: как продлить этот период и не дать растениям "заснуть" с наступлением осенних холодов? Существует одна простая хитрость, о которой знают не все дачники, но она действительно способна продлить плодоношение огурцов вплоть до первых заморозков.

Нехитрый, но действенный способ продлить плодоношение огурцов до заморозков
Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman, CC BY-SA 3.0

Секрет раннего прореживания огуречных листьев

Главная причина, по которой огурцы перестают плодоносить осенью — это естественное старение растений. Чем меньше у куста здоровых листьев, тем меньше он будет формировать новые плоды. Поэтому для продления плодоношения нам нужно не давать этим листьям быстро стареть и желтеть.

Самый эффективный способ добиться этого — регулярно проводить прореживание ботвы огурцов, начиная с середины лета. Это нехитрое, но важное агротехническое мероприятие заключается в следующем:

  1. Внимательно осмотрите куст огурцов и выберите самые старые, загущенные и низко расположенные листья. Обязательно оставляйте 5-7 самых крупных и здоровых листочков.
  2. Аккуратно удалите выбранные листья, срезая их максимально близко к стеблю. Старайтесь не повредить молодые растущие побеги.
  3. Обязательно удаляйте и все желтые, больные или поврежденные листья, чтобы они не вызывали гнилостные процессы.
  4. Повторяйте эту процедуру каждые 10-14 дней до тех пор, пока на улице не установятся первые осенние заморозки.

Зачем это нужно и как это помогает огурцам

Регулярное прореживание листвы имеет сразу несколько важных положительных эффектов:

  1. Омолаживание растения. Удаление старых листьев стимулирует куст к активному росту новых, молодых, более продуктивных побегов.
  2. Улучшение освещенности и проветриваемости. Убирая загущенность, мы создаем идеальные условия для нормального функционирования огурцов.
  3. Замедление старения. Чем моложе и здоровее будет листовая масса, тем дольше растения смогут сохранять способность к плодоношению.
  4. Повышение устойчивости к болезням. Улучшение воздушного и светового режима значительно снижает риск развития грибковых заболеваний.

Регулярно очищая куст огурцов от старых листьев, вы продлите плодоношение культуры на 2-3 недели, получив тем самым дополнительные килограммы свежих овощей осенью. Попробуйте эту простую, но действенную дачную хитрость!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Как продлить плодоношение огурцов и получить максимальный урожай?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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