Продлеваем сезон огурцов: простая, но эффективная дачная хитрость

Летний сезон — лучшее время для сбора богатых урожаев огурцов. Но многие огородники сталкиваются с проблемой: как продлить этот период и не дать растениям "заснуть" с наступлением осенних холодов? Существует одна простая хитрость, о которой знают не все дачники, но она действительно способна продлить плодоношение огурцов вплоть до первых заморозков.
Главная причина, по которой огурцы перестают плодоносить осенью — это естественное старение растений. Чем меньше у куста здоровых листьев, тем меньше он будет формировать новые плоды. Поэтому для продления плодоношения нам нужно не давать этим листьям быстро стареть и желтеть.
Самый эффективный способ добиться этого — регулярно проводить прореживание ботвы огурцов, начиная с середины лета. Это нехитрое, но важное агротехническое мероприятие заключается в следующем:
Регулярное прореживание листвы имеет сразу несколько важных положительных эффектов:
Регулярно очищая куст огурцов от старых листьев, вы продлите плодоношение культуры на 2-3 недели, получив тем самым дополнительные килограммы свежих овощей осенью. Попробуйте эту простую, но действенную дачную хитрость!
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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