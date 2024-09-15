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Эффективные методы сбора свёклы и моркови

Идеальные условия для сбора корнеплодов: практические советы
1:20
Садоводство

Для успешного сбора корнеплодов важно учитывать состояние погоды. Лучше всего заниматься уборкой в сухую погоду, особенно если несколько дней назад был небольшой дождь.

Идеальные условия для сбора корнеплодов: практические советы
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

В таком случае корнеплоды легко извлекаются из земли. Свёклу убирать несложно, так как корнеплоды расположены на поверхности почвы, и справиться с этим заданием сможет даже ребенок.

Морковь, однако, требует большего усилия. В зависимости от состояния почвы, корнеплоды могут либо легко вытягиваться за ботву, либо оставаться в земле. Чтобы упростить процесс, рекомендуется использовать вертикальный метод выдергивания — тянуть морковь ровно вверх. Этот подход особенно эффективен, если почва не слишком уплотненная.

Однако в случае с тяжелыми, глинистыми почвами ботва может отрываться, оставляя корнеплоды в земле. В таком случае понадобится лопата или копательные вилы, чтобы аккуратно извлечь морковь, не повредив ее. 

После сбора важно правильно подготовить корнеплоды к хранению. Обрезка ботвы должна быть выполнена сразу же после выемки из земли. Если ботва останется на солнышке, она будет испарять влагу из корнеплодов, что приведет к их увяданию.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Свёкла обыкнове́нная  — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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