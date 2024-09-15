Эффективные методы сбора свёклы и моркови

Идеальные условия для сбора корнеплодов: практические советы

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для успешного сбора корнеплодов важно учитывать состояние погоды. Лучше всего заниматься уборкой в сухую погоду, особенно если несколько дней назад был небольшой дождь.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

В таком случае корнеплоды легко извлекаются из земли. Свёклу убирать несложно, так как корнеплоды расположены на поверхности почвы, и справиться с этим заданием сможет даже ребенок.

Морковь, однако, требует большего усилия. В зависимости от состояния почвы, корнеплоды могут либо легко вытягиваться за ботву, либо оставаться в земле. Чтобы упростить процесс, рекомендуется использовать вертикальный метод выдергивания — тянуть морковь ровно вверх. Этот подход особенно эффективен, если почва не слишком уплотненная.

Однако в случае с тяжелыми, глинистыми почвами ботва может отрываться, оставляя корнеплоды в земле. В таком случае понадобится лопата или копательные вилы, чтобы аккуратно извлечь морковь, не повредив ее.

После сбора важно правильно подготовить корнеплоды к хранению. Обрезка ботвы должна быть выполнена сразу же после выемки из земли. Если ботва останется на солнышке, она будет испарять влагу из корнеплодов, что приведет к их увяданию.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.



Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

