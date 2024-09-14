Советы, как избавиться от кротов в саду

Кроты в вашем саду? Вот как можно от них избавиться

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Найдите место активности

Ищите признаки активности кротов, такие как поднятые туннели или насыпи почвы в вашем саду.

Фото: Wikipedia by JP Le Roux, CC0

Удалите аттрактанты

Кротов часто привлекают участки с обилием насекомых, их основным источником пищи. Подумайте о том, чтобы уменьшить популяцию насекомых в вашем саду, чтобы сделать его менее привлекательным для кротов. Сделать это можно с помощью инсектицидов или естественных методов борьбы с вредителями.

Создание барьеров

Установка барьеров, таких как подземная сетка или заборы, может помочь предотвратить проникновение кротов в определенные участки вашего сада.

Поощрение естественных хищников

Некоторые животные, такие как совы, ястребы или домашние животные, такие как кошки, могут помочь контролировать популяцию кротов. Поощрение этих естественных хищников к посещению вашего сада может отпугнуть кротов.

Репелленты от кротов

Существуют различные репелленты, в том числе продукты на основе касторового масла или ультразвуковые аппараты. Эти репелленты могут помочь отбить охоту у кротов оставаться в вашем саду, но их эффективность может варьироваться.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных.

