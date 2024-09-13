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Как защитить сад подручными средствами? Четыре натуральных продукта для богатого урожая

Соль и сахар могут помочь защитить сад и повысить урожайность
1:05
Садоводство

Защитить насаждения на собственном участке можно совершенно обычными натуральными средствами, которые всегда под рукой у каждого дачника.

Соль и сахар могут помочь защитить сад и повысить урожайность
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Мёд — отличная ловушка для медведки. Для этого стеклянную банку смазывают мёдом изнутри у горлышка и вкапывают в землю. Горлышко закрывают доской с зазором 1-1,5 см.

Сахар — раствор сахара (1 чайная ложка на 1 литр воды) привлечёт пчёл к пчёлоопыляемым гибридам. Растения нужно опрыскать.

Соль — раствор поваренной соли защитит клубничные участки от муравьёв. Высыпанная на свежий пень и корни пачка соли заглушит рост только что срубленного дерева и куста. Тот же метод не позволит разрастись хрену: выкопайте ненужные кусты, насыпьте на оставшийся корень соли, и хрен погибнет.

Кефир — убережёт чёрную смородину от мучнистой росы. Кусты связывают и обрабатывают смесью кефира и воды (1:1).

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми. Натуральный пчелиный мёд представляет собой частично переработанный в зобе медоносной пчелы (Apis mellifera) нектар, либо сахаристые выделения некоторых растений (медвяная роса), или некоторых, питающихся соками растений, насекомых (падь).
Задолго до начала производства тростникового и свекловичного сахара, мёд являлся основным подсластителем и ингредиентом в русской, европейской и большинстве других кухонь, и неизменно использовался для приготовления тех блюд, которым необходимо было придать сладкий вкус (например, выпечки и варенья).

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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