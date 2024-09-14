Белокрылка: как она влияет на здоровье ваших растений

Белокрылка — маленькое насекомое, которое представляет серьёзную угрозу для тепличных растений. Оно питается соком листьев, что вызывает их пожелтение, скручивание и усыхание. Это также приводит к снижению урожайности.
Повреждение листьев. Белокрылка высасывает сок, что вызывает увядание и деформацию листьев, снижая урожайность растений.
Перенос вирусных заболеваний. Насекомое может переносить вирусы, такие как огуречная мозаика и вирус курчавости, что может нанести серьёзный ущерб посевам и привести к гибели растений.
Распространение бактериальных заболеваний. Белокрылки выделяют липкую жидкость (падь), которая способствует развитию грибковых инфекций, таких как сажистый грибок и серая гниль, что ухудшает внешний вид растений и снижает их продуктивность.
Белокрылки или алейродиды (лат. Aleyrodidae), — семейство мелких равнокрылых насекомых (Homoptera) из подотряда Sternorrhyncha.
Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники.