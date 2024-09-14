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Белокрылка: как она влияет на здоровье ваших растений

Видимые и невидимые угрозы: как белокрылка наносит вред вашему урожаю
0:58
Садоводство

Белокрылка — маленькое насекомое, которое представляет серьёзную угрозу для тепличных растений. Оно питается соком листьев, что вызывает их пожелтение, скручивание и усыхание. Это также приводит к снижению урожайности.

Видимые и невидимые угрозы: как белокрылка наносит вред вашему урожаю
Фото: https://www.ars.usda.gov/oc/images/photos/jul08/d288-23/ by Stephen Ausmus, PDM

Основные опасности белокрылки

Повреждение листьев. Белокрылка высасывает сок, что вызывает увядание и деформацию листьев, снижая урожайность растений.

Перенос вирусных заболеваний. Насекомое может переносить вирусы, такие как огуречная мозаика и вирус курчавости, что может нанести серьёзный ущерб посевам и привести к гибели растений.

Распространение бактериальных заболеваний. Белокрылки выделяют липкую жидкость (падь), которая способствует развитию грибковых инфекций, таких как сажистый грибок и серая гниль, что ухудшает внешний вид растений и снижает их продуктивность.

Уточнения

Белокрылки или алейродиды (лат. Aleyrodidae), — семейство мелких равнокрылых насекомых (Homoptera) из подотряда Sternorrhyncha.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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