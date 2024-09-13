Осенние хлопоты для смородины: залог щедрого плодоношения в будущем

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур. Для получения обильного урожая смородины в следующем сезоне необходимо правильно подготовить кустарники к зиме. Осень — идеальное время для проведения профилактических мероприятий.
Начать осеннюю подготовку стоит с обрезки кустов. Ее необходимо провести в сентябре-октябре, когда листва начнет желтеть и опадать. Это позволит растениям лучше перезимовать.
При обрезке нужно удалять старые, слабые и поврежденные побеги, оставляя 4-5 самых мощных и здоровых веток. Их можно укоротить на 1/3 длины. Также важно вырезать все поросль и побеги, растущие близко к земле.
Следующий важный шаг — внесение осенних подкормок. Смородине необходимо сбалансированное питание для восстановления сил после плодоношения и подготовки к зимовке.
Под каждый куст рекомендуется вносить 1-2 ведра перегноя или компоста, а также 20-30 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия. Эти удобрения обеспечат растения необходимыми элементами — фосфором, калием и микроэлементами.
Чтобы защитить корневую систему смородины от промерзания, приствольные круги кустов необходимо мульчировать опавшей листвой, соломой или торфом слоем 10-15 см.
Мульча сохранит влагу в почве и не даст ей сильно промерзать. Это особенно важно для молодых кустов.
Осень — время борьбы с вредителями и профилактики заболеваний смородины. Важно провести следующие мероприятия:
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