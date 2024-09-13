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Осенние хлопоты для смородины: залог щедрого плодоношения в будущем

Как подготовить смородину к зиме: 5 ключевых действий для обильного плодоношения
2:16
Садоводство » Деревья и кустарники

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур. Для получения обильного урожая смородины в следующем сезоне необходимо правильно подготовить кустарники к зиме. Осень — идеальное время для проведения профилактических мероприятий.

Как подготовить смородину к зиме: 5 ключевых действий для обильного плодоношения
Фото: Own work by Rasbak, CC BY-SA 3.0

Обрезка смородины

Начать осеннюю подготовку стоит с обрезки кустов. Ее необходимо провести в сентябре-октябре, когда листва начнет желтеть и опадать. Это позволит растениям лучше перезимовать.

При обрезке нужно удалять старые, слабые и поврежденные побеги, оставляя 4-5 самых мощных и здоровых веток. Их можно укоротить на 1/3 длины. Также важно вырезать все поросль и побеги, растущие близко к земле.

Внесение удобрений

Следующий важный шаг — внесение осенних подкормок. Смородине необходимо сбалансированное питание для восстановления сил после плодоношения и подготовки к зимовке.

Под каждый куст рекомендуется вносить 1-2 ведра перегноя или компоста, а также 20-30 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия. Эти удобрения обеспечат растения необходимыми элементами — фосфором, калием и микроэлементами.

Мульчирование приствольных кругов

Чтобы защитить корневую систему смородины от промерзания, приствольные круги кустов необходимо мульчировать опавшей листвой, соломой или торфом слоем 10-15 см.

Мульча сохранит влагу в почве и не даст ей сильно промерзать. Это особенно важно для молодых кустов.

Профилактика вредителей и болезней

Осень — время борьбы с вредителями и профилактики заболеваний смородины. Важно провести следующие мероприятия:

  • Обработка кустов медным или бордоским раствором. Это поможет защитить растения от грибковых инфекций.
  • Сбор и уничтожение опавших листьев. Это предотвратит распространение болезней.
  • Побелка стволов и ветвей известью или специальными красками. Это защитит кору от повреждений.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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