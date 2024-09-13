Посадка укропа на зиму: технология, которая обеспечит ранний урожай

Хитрости зимнего посева укропа: как вырастить ароматную зелень с первых дней весны

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники. Многие садоводы предпочитают сеять укроп под зиму — это позволяет получить ранние и обильные всходы весной. Но чтобы добиться успеха, нужно соблюдать определенные правила посева.

Фото: commons.wikimedia. org by Burkhard Mücke, CC BY-SA 4.0

Когда сеять укроп под зиму

Оптимальное время для посева укропа под зиму — период с середины октября до середины ноября. В это время почва еще не успевает промерзнуть, но достаточно охладиться для стратификации семян.

Кроме того, важно ориентироваться на фазы Луны. Лучше всего сеять в период растущей Луны, когда идет активный сок-движение в растениях. Это способствует более быстрому прорастанию семян и укоренению всходов.

Как подготовить участок

Для зимнего посева укропа необходимо тщательно подготовить грядку. Почву следует перекопать и внести органические удобрения (перегной, компост). Это обеспечит растениям хороший старт весной.

Перед посевом нужно выровнять поверхность граблями, чтобы семена укропа при прорастании смогли легко пробиться сквозь землю.

Технология посева

Семена укропа рекомендуется высевать прямо в грунт бороздками на глубину 1-2 см. Расстояние между бороздками должно составлять 10-15 см. Вы также можете посеять укроп сплошным рядом, но тогда всходы придется впоследствии прореживать.

После посадки семена следует слегка присыпать землей и хорошо полить. Эта процедура обеспечит им необходимую влагу для прорастания.

Укрытие на зиму

Чтобы всходы укропа перезимовали, необходимо укрыть их. Идеальным вариантом станет нетканый материал (спанбонд, агроволокно) толщиной 30-50 г/м².

Укрытие надо расстелить поверх посеянных семян и прикрепить к земле. Это защитит всходы от вымерзания, выдувания ветром и повреждения снегом.

Весной, как только почва оттает, укрывной материал следует убрать, чтобы не препятствовать дальнейшему росту растений.