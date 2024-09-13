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Роскошное цветение роз: как грамотно их удобрить осенью

Секреты счастливой зимовки роз: 5 важных подкормок для осени
2:22
Садоводство » Цветы

Осень — важное время для подготовки роз к зимовке и обеспечения их здорового состояния в следующем сезоне. В этот период растениям необходимо получить определенный комплекс питательных веществ, которые помогут им накопить силы и успешно перенести холодное время года.

Секреты счастливой зимовки роз: 5 важных подкормок для осени
Фото: commons.wikimedia.org by A. Barra, CC BY-SA 3.0

Роли основных элементов питания

Каждый макро- и микроэлемент играет свою роль в осенней подкормке роз:

  • Азот (N) — стимулирует рост побегов и корневой системы, обеспечивая лучшую перезимовку.
  • Фосфор (P) — отвечает за формирование цветочных почек, способствует одревеснению стеблей.
  • Калий (K) — повышает устойчивость роз к неблагоприятным условиям, в том числе к морозам.
  • Кальций (Ca) — укрепляет клеточные стенки, повышает зимостойкость.
  • Магний (Mg) — улучшает общее развитие растений, влияет на интенсивность цветения.
  • Микроэлементы (железо, бор, медь и др.) — необходимы для нормального метаболизма роз.

Оптимальный состав подкормки

Для комплексного питания роз осенью рекомендуется использовать удобрения, сбалансированные по основным макроэлементам. Оптимальным соотношением будет N-P-K 6-10-12 или 8-12-10.

Также можно применять специальные комплексные удобрения для роз, предназначенные именно для осенней подкормки. Они содержат необходимый набор питательных веществ в нужных пропорциях.

Время и способ внесения

Осеннюю подкормку роз лучше всего проводить в сентябре-октябре, когда температура воздуха еще достаточно высокая, но активный рост растений уже завершается.

Вносить удобрения можно как в почву (по 30-50 г на 1 м², равномерно распределяя по площади), так и в виде некорневых подкормок, опрыскивая кусты раствором.

Кроме того, хорошим дополнением к основному питанию могут стать подкормки древесной золой или гуминовыми препаратами, которые повышают устойчивость роз к стрессам.

Правильная осенняя подкормка роз позволит им успешно подготовиться к зиме и обеспечит обильное и здоровое цветение в следующем сезоне.

Чем подкормить розы осенью?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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