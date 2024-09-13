Роскошное цветение роз: как грамотно их удобрить осенью

Осень — важное время для подготовки роз к зимовке и обеспечения их здорового состояния в следующем сезоне. В этот период растениям необходимо получить определенный комплекс питательных веществ, которые помогут им накопить силы и успешно перенести холодное время года.
Каждый макро- и микроэлемент играет свою роль в осенней подкормке роз:
Для комплексного питания роз осенью рекомендуется использовать удобрения, сбалансированные по основным макроэлементам. Оптимальным соотношением будет N-P-K 6-10-12 или 8-12-10.
Также можно применять специальные комплексные удобрения для роз, предназначенные именно для осенней подкормки. Они содержат необходимый набор питательных веществ в нужных пропорциях.
Осеннюю подкормку роз лучше всего проводить в сентябре-октябре, когда температура воздуха еще достаточно высокая, но активный рост растений уже завершается.
Вносить удобрения можно как в почву (по 30-50 г на 1 м², равномерно распределяя по площади), так и в виде некорневых подкормок, опрыскивая кусты раствором.
Кроме того, хорошим дополнением к основному питанию могут стать подкормки древесной золой или гуминовыми препаратами, которые повышают устойчивость роз к стрессам.
Правильная осенняя подкормка роз позволит им успешно подготовиться к зиме и обеспечит обильное и здоровое цветение в следующем сезоне.
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