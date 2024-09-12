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Что делать с опавшими листьями: 6 полезных способов применения в саду

Осенние хлопоты или кладезь удобрений? Как использовать опавшую листву
2:29
Садоводство » Советы

Наступление осени неизбежно сопровождается опаданием листвы с деревьев и кустарников. Многие садоводы воспринимают этот процесс как хлопотную работу по уборке и утилизации опавших листьев. Однако не стоит рассматривать опавшую листву только как мусор — её можно с большой пользой применить для ухода за вашим участком.

Осенние хлопоты или кладезь удобрений? Как использовать опавшую листву
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Во-первых, листья — ценный органический материал, который прекрасно подходит для компостирования. Компост, полученный из перегнивших листьев, богат питательными веществами и гумусом, которые отлично подходят для удобрения почвы. Разложение листвы происходит медленно, поэтому компост на её основе будет обогащать землю постепенно, в течение длительного времени.

Сухие и измельченные листья также можно использовать для мульчирования почвы. Мульча из листьев защищает корни растений от резких перепадов температур, способствует сохранению влаги в земле и препятствует росту сорняков. Кроме того, перегнивая, листья обогащают почву органическими соединениями.

Если у вас есть грядки с клубникой, малиной или другими ягодными культурами, слой листвой мульчи будет прекрасной защитой для корней от холодов зимой. А весной эта мульча станет источником питания для ягодников.

Опавшие листья также можно использовать для укрытия многолетних растений — роз, гортензий, хризантем и других. Такое укрытие защищает корни от вымерзания и позволяет растениям благополучно перезимовать.

Интересно применение опавшей листвы и для активизации компостной кучи. Листья, богатые углеродом, прекрасно сбалансируют азотные удобрения, ускорив процесс компостирования органических отходов.

Наконец, перегнившую листву можно просто добавлять в грядки или вносить в качестве мульчи под плодовые деревья и кустарники. Она улучшает структуру почвы, повышает её влагоемкость и воздухопроницаемость.

Таким образом, опавшая листва — поистине ценный природный ресурс, который можно и нужно использовать с большой пользой для вашего участка. Вместо того, чтобы просто избавляться от этого "мусора", превратите его в полезное органическое удобрение или мульчу, которые вернут почве необходимые питательные вещества.

Уточнения

Листва́ — совокупность листьев одного растения (ср. крона дерева — совокупность веток и листьев в верхней части растения).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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