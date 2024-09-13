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Как правильно ухаживать за грядкой с чесноком осенью

Секреты успешной посадки чеснока: от подготовки грядки до зимовки
1:13
Садоводство

Подготовка грядки для чеснока начинается осенью, что позволяет избежать работы с мокрой и тяжелой землей. Чеснок сажается на одну и ту же грядку каждый год. 

Секреты успешной посадки чеснока: от подготовки грядки до зимовки
Фото: creativecommons.org by Rüdiger Wölk, CC BY-SA 2.5

После сбора чеснока почву нужно перекопать, когда она ещё рыхлая. Затем сеют сидераты, предпочтительно фацелию, которая быстро всходит, обогащает почву питательными веществами и отпугивает вредителей.

Фацелию сеют дважды: сначала после уборки чеснока, затем снова. Она накрывается пленкой и нетканым материалом. Как только фацелия достигает нужной высоты, её заделывают в почву, а затем вносят известь или древесную золу.

При посадке чеснока выбирают здоровые зубчики средней величины, замачивают их в растворе фитоспорина и высаживают на расстоянии 20-25 см друг от друга. Для удобства лунки делают горлышком от бутылки.

В регионах с суровым климатом рекомендуется создавать тёплую грядку, используя органические слои, которые выделяют тепло. Внизу размещают сетку от грызунов, тонкие ветви, щепу и растительные остатки.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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