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Как быстро помочь залитому растению: важные шаги

Что делать, если растение переувлажнено
1:26
Садоводство

Слейте лишнюю воду

Проверьте, нет ли лишней воды в блюдце или горшке растения. Если есть, сделайте так, чтобы лишняя вода стекла.

Что делать, если растение переувлажнено
Фото: Own work by Guérin Nicolas, CC BY-SA 3.0

Удалите переувлажненную почву

Аккуратно выньте растение из горшка и осмотрите почву. Если он заболочен и тяжелый, подумайте о замене его свежей, хорошо дренированной почвой.

Позвольте ему дышать

Дайте растению немного подышать свежим воздухом. Если возможно, поместите его в место, где будет хорошая циркуляция воздуха.

Найдите правильный баланс

В дальнейшем скорректируйте режим полива. Дайте почве немного подсохнуть, прежде чем снова поливать. Воткните палец в почву. Если он окажется влажным, воздержитесь от полива.

Обрезка поврежденных частей

Если вы заметили на растении какие-либо желтые или кашеобразные части, аккуратно обрежьте их. Это помогает растению сосредоточиться на восстановлении.

Солнечный свет

Убедитесь, что растение получает нужное количество солнечного света. Большинство растений предпочитают непрямые солнечные лучи, поэтому найдите подходящее место для восстановления.

Время

Дайте растению некоторое время, чтобы прийти в норму. Растения устойчивы, и при правильном уходе они могут восстановиться после чрезмерного полива.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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