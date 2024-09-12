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Успейте до октября: важные шаги для восстановления почвы

Как правильно вносить подкормки осенью
Садоводство

Наступило время задуматься о подготовке почвы к новому сезону, и важно начать мероприятия уже с конца этого месяца. Внесение питательных веществ в осенний период требует соблюдения некоторых правил, иначе результат может быть минимальным. Оптимально проводить все процедуры до начала октября, так как после этого времени эффективность существенно снижается.

Как правильно вносить подкормки осенью
Фото: Freepik by freepik, PDM

Что важно учесть при осенней подкормке почвы:

Азотные удобрения

Осенью азотные удобрения применять не стоит. Несмотря на их важность в начале сезона для активного роста растений, осенью они могут вызвать нежелательное образование слабых побегов у многолетних культур. Эти побеги не успеют окрепнуть до холодов, что может привести к гибели растений. Поэтому азот лучше оставить для весенней обработки.

Сочетаемость удобрений

Важно помнить, что не все удобрения могут быть использованы одновременно. Некорректное их сочетание может нанести вред почве и растениям. Например, известь нельзя комбинировать с удобрениями, содержащими фосфор или калий. Перед внесением стоит всегда изучать информацию о совместимости препаратов, чтобы избежать негативных последствий.

Мульчирование

После внесения питательных веществ не стоит оставлять почву без внимания. Мульчирование помогает сохранить влагу, предотвращает выветривание удобрений и улучшает их воздействие на почву. Мульча служит защитным барьером, способствующим равномерному питанию растений в течение осени и зимы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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