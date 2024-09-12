Успейте до октября: важные шаги для восстановления почвы

Как правильно вносить подкормки осенью

Наступило время задуматься о подготовке почвы к новому сезону, и важно начать мероприятия уже с конца этого месяца. Внесение питательных веществ в осенний период требует соблюдения некоторых правил, иначе результат может быть минимальным. Оптимально проводить все процедуры до начала октября, так как после этого времени эффективность существенно снижается.

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Что важно учесть при осенней подкормке почвы:

Азотные удобрения

Осенью азотные удобрения применять не стоит. Несмотря на их важность в начале сезона для активного роста растений, осенью они могут вызвать нежелательное образование слабых побегов у многолетних культур. Эти побеги не успеют окрепнуть до холодов, что может привести к гибели растений. Поэтому азот лучше оставить для весенней обработки.

Сочетаемость удобрений

Важно помнить, что не все удобрения могут быть использованы одновременно. Некорректное их сочетание может нанести вред почве и растениям. Например, известь нельзя комбинировать с удобрениями, содержащими фосфор или калий. Перед внесением стоит всегда изучать информацию о совместимости препаратов, чтобы избежать негативных последствий.

Мульчирование

После внесения питательных веществ не стоит оставлять почву без внимания. Мульчирование помогает сохранить влагу, предотвращает выветривание удобрений и улучшает их воздействие на почву. Мульча служит защитным барьером, способствующим равномерному питанию растений в течение осени и зимы.