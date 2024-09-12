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Хотите больше чеснока? Узнайте, как обычная зола поможет увеличить урожай

Как повысить урожайность озимого чеснока с помощью золы
1:40
Садоводство

Для получения хорошего урожая озимого чеснока вовсе не обязательно прибегать к дорогим удобрениям. Одним из лучших натуральных средств, доступных каждому огороднику, является зола. Ее применение способно значительно повысить урожайность благодаря богатому составу питательных веществ.

Как повысить урожайность озимого чеснока с помощью золы
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Зола содержит фосфор, калий и кальций, которые особенно полезны для роста чеснока. Помимо этого, она помогает регулировать кислотность почвы, создавая благоприятные условия для развития растения. Применение золы становится важным элементом ухода за озимым чесноком, так как культура нуждается в богатой и сбалансированной почве для здорового роста.

Для внесения золы оптимальным сроком является за 15 дней до посадки. На квадратный метр участка рекомендуется использовать около половины стакана золы, после чего следует провести перекопку почвы, чтобы удобрение лучше распределилось и взаимодействовало с землей.

Зола прекрасно сочетается с компостом, усиливая его полезные свойства. На каждые 10 литров компоста следует добавить 200 мл золы. Это сочетание помогает создать идеальную среду для роста чеснока, повышая урожайность и делая растения более устойчивыми к неблагоприятным условиям.

Если же планируете использовать суперфосфат, его внесение должно быть отделено от использования золы хотя бы на семь дней. Это необходимо для того, чтобы оба удобрения могли принести наибольшую пользу, не подавляя друг друга.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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