Этот микс растений спасет вашу почву после томатов — проверенный метод

Эффективный способ улучшения почвы после томатов без химии

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Одним из наиболее эффективных способов восстановления почвы после выращивания помидоров является посев сидеральных культур. Эти растения обладают способностью обогащать почву питательными веществами, улучшать ее структуру и бороться с патогенами.

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Однако для достижения наилучшего результата важно выбрать правильные сидераты.

Оптимальным решением является горчица, которая работает как основной компонент. Ее можно посадить как самостоятельную культуру, но лучший эффект даст комбинация горчицы с горохом, викой и фацелией. Этот микс не только восстановит баланс в почве, но и поможет в улучшении плодородия на длительный период.

Процесс посева сидератов после томатов довольно прост, но требует внимательности. Сначала необходимо разровнять почву при помощи плоскореза. Затем создаются неглубокие бороздки, в которые аккуратно укладываются семена сидеральных культур. После этого посевы присыпаются сначала биогумусом, затем слоем компоста, что помогает удерживать влагу и ускоряет процесс разложения органики.

Финальный этап — обильный полив, который активирует процесс роста сидератов и их взаимодействие с почвой.

Посев сидератов после томатов не только помогает сохранить почву плодородной, но и способствует обеззараживанию и улучшению ее физического состояния. Это позволяет подготовить участок для новых культур, минимизируя потребность в химических удобрениях.