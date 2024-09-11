Какие растения нельзя обрезать осенью

Садоводам рассказали, какие растения лучше не обрезать на зиму

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В сентябре многие дачники подрезают некоторые растения, чтобы весной они проснулись. Однако есть растения, которые нельзя обрезать, иначе они погибнут.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Bernhard, CC BY-SA 3.0

Одно из таких растений — гейхера. Садовод Светлана Бреева советует не обрезать его, потому что это его ослабит. Ещё одно растение, которое лучше не обрезать, — это бадан. Всё что можно сделать — это удалить засохшие листья.

Не нужно обрезать пахизандру и лаванду. Последнее лучше замульчировать компостом по кругу, некоторые сорта следует укрыть на зиму.

С дельфиниума срежьте цветоносы, а вот листья и стебли не трогайте. И обязательно подсыпьте садовой земли.

Не нужна обрезка осенью гвоздике почвопокровной и древовидному пиону. Этот вид пиона необходимо пригнуть к земле на зиму.

Не обрезайте плетистые розы. Ветки оставляйте такими, какие они есть, а засохшие и поломанные побеги уберёте весной, пишет сайт aif.ru.

Уточнения

Обрезка растений — частичное или полное удаление частей культурных растений с определённой целью. Производится либо укорачиванием ветвей и побегов, либо их вырезкой (прореживанием). При вырезке ветви удаляются целиком, а не только концы, как при укорачивании, при этом улучшается освещённость кроны. Обрезка растений влияет на их рост и плодоношение. Выбор способа обрезки зависит от её цели, обычно оба способа используются совместно. Степень обрезки может варьировать от прищепки увядших цветков и молодых побегов до удаления скелетных ветвей древесных растений. Одним из вариантов обрезки является обрезание старых стеблей у травянистых растений. Главными целями обрезки являются максимальное усиление декоративного эффекта или достижение оптимальной продуктивности. Обрезка комнатных растений должна сочетаться с интенсивным уходом, в том числе обильным поливом, подкормкой удобрениями и благоприятным освещением и температурой воздуха.

