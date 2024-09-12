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Что подкормить в сентябре, чтобы комнатные цветы пережили зиму и зацвели весной

Осенняя забота о комнатных цветах: 6 растений, которым нужна подкормка в сентябре
2:10
Садоводство » Цветы

Сентябрь — переломный месяц для многих комнатных растений. После летнего активного роста и цветения наступает пора подготовки их к периоду пониженной активности в осенне-зимний период. Одним из важных агротехнических мероприятий в это время является подкормка. Давайте разберемся, какие именно комнатные цветы нуждаются в дополнительном питании в сентябре.

Осенняя забота о комнатных цветах: 6 растений, которым нужна подкормка в сентябре
Фото: Мэделин Льюис by Дикий лес, CC BY-SA 3.0

Орхидеи

Этим роскошным экзотическим растениям требуется особое внимание. Сентябрь — самое подходящее время для подкормки орхидей. Рекомендуется использовать специальные удобрения для орхидей, богатые фосфором и калием. Они помогут растениям подготовиться к периоду покоя и обеспечат обильное и длительное цветение в следующем сезоне.

Азалии

Эти эффектные цветущие кустарники нуждаются в подкормке дважды в год — весной и осенью. В сентябре вносите удобрение, богатое калием и фосфором, чтобы азалия успешно перенесла период покоя и порадовала ярким цветением весной.

Фуксии

Эти элегантные ампельные растения активно цветут все лето. К сентябрю они истощаются и нуждаются в подпитке. Выбирайте удобрения с повышенным содержанием фосфора — он поможет фуксиям подготовиться к зимнему периоду.

Бегонии

Разнообразные бегонии, особенно клубневые и вечноцветущие, также требуют дополнительного питания в сентябре. Используйте универсальные комплексные удобрения, чтобы растения успешно перезимовали и порадовали обильным цветением весной.

Фиалки

Эти неприхотливые и очаровательные цветы нуждаются в подкормке в сентябре-октябре. Вносите удобрения, богатые азотом, чтобы фиалки могли накопить достаточно питательных веществ для зимовки и готовились к обильному цветению.

Папоротники

Эти влаголюбивые растения также оценят дополнительную подкормку в сентябре. Используйте удобрения для папоротников, содержащие микроэлементы, и регулярно увлажняйте почву.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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