Как подготовить дачу к зиме, чтобы весной не страдать от слизней

Подготовьте участок к зиме и защитите его от слизней: 5 обязательных мероприятий

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Осень — традиционное время для подготовки дачного участка к зимнему периоду. Среди многочисленных осенних дел особое внимание стоит уделить борьбе со слизнями. Эти вредные моллюски зачастую становятся серьёзной проблемой для дачников, поскольку наносят значительный урон садовым и огородным культурам. Чтобы весной не обнаружить ваш участок буквально утонувшим в слизнях, необходимо провести профилактические мероприятия еще осенью. И вы удивитесь, насколько простыми и эффективными могут быть некоторые из них.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, CC BY-SA 3.0

Одна из главных задач — создание неблагоприятных условий для зимовки слизней. Для этого необходимо максимально очистить территорию участка от растительных остатков, опавших листьев, мусора и других укрытий, которые любят эти вредители. Сгребите и уберите все это подальше от грядок и клумб. Слизням будет сложнее пережить зиму, когда им негде прятаться.

Также стоит позаботиться об улучшении дренажа почвы. Слизни предпочитают влажные, сырые участки, где им комфортно обитать и размножаться. Установите дополнительные дренажные системы, углубите и расширьте существующие канавы, либо проложите водоотводные трубы. Это поможет избавиться от скопления лишней влаги.

Очень эффективный способ борьбы со слизнями — посыпание участка золой или известью. Эти абразивные материалы травмируют нежную кожу моллюсков и вызывают их гибель. Особенно важно обработать местообитания слизней — укрытия под камнями, бревнами, в траве, вдоль бордюров, по краям грядок.

Ещё одно радикальное средство — использование железного купороса. Это вещество губительно действует на слизней, но в то же время может навредить растениям. Поэтому его стоит применять очень аккуратно, строго следуя инструкциям.

Завершающий этап подготовки к весне — осенняя перекопка почвы. Она способствует гибели зимующих в земле слизней и уничтожению их яиц. Старайтесь вывернуть верхний слой грунта, чтобы все скрытые под ним вредители были вынесены на поверхность.

Комплексное применение этих простых, но эффективных мер поможет вам избавиться от напасти слизней на вашем участке. Весной ваши растения будут в безопасности, а вы — в полной гармонии с природой на своем дачном участке.