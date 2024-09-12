Какие растения отпугивают комаров, а какие, наоборот, их привлекают

Комары — насекомые, которые преследуют практически каждого, кто проводит время на природе. Их укусы не только доставляют неприятные ощущения, но и могут вызывать аллергические реакции. Поэтому многие дачники и садоводы стремятся оградить себя и свои владения от этих кровососущих вредителей.
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Существует несколько природных способов справиться с комариной напастью. Один из них — правильный выбор растений на участке. Ведь некоторые виды отпугивают комаров, а другие, напротив, привлекают их. Давайте разберёмся, какие растения стоит культивировать, а от каких лучше отказаться.
Растения, которых комары боятся
Чеснок. Резкий чесночный аромат очень неприятен для комаров и отпугивает их. Высаживайте чеснок по краям дорожек, вокруг беседок и других мест отдыха.
Лаванда. Этот ароматный кустарник не только красив, но и эффективно защищает от комариных атак благодаря сильному запаху. Высаживайте лаванду вдоль границ участка, на газонах, у входа в дом.
Мята. Еще один растительный репеллент от комаров. Мяту высаживают небольшими куртинками по периметру участка или вокруг мест отдыха.
Базилик. Выращивание этой пряной травы также поможет отпугнуть комаров с вашей территории.
Герань. Эти красивые цветы обладают выраженным запахом, неприятным для комаров. Высаживайте их в вазоны, подвесные кашпо, вдоль дорожек.
Растения, которые привлекают комаров
В отличие от предыдущих, существуют растения, которые, наоборот, притягивают комаров. К ним относятся:
Бананы
Спатифиллум
Гибискус
Плющ
Орхидеи
Фиалки
Также комаров привлекают растения с обильными цветениями и очень ароматные. Поэтому старайтесь не высаживать их слишком близко к местам отдыха.
Разумное сочетание отпугивающих и непривлекательных для комаров растений поможет вам надёжно защитить свой участок от нашествия этих назойливых насекомых. Следуйте этим простым правилам, и комары будут обходить ваше хозяйство стороной.