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Какие растения отпугивают комаров, а какие, наоборот, их привлекают

Защитите свой сад от комаров: список растений, которые будут отпугивать этих кровососов
2:18
Садоводство » Советы

Комары — насекомые, которые преследуют практически каждого, кто проводит время на природе. Их укусы не только доставляют неприятные ощущения, но и могут вызывать аллергические реакции. Поэтому многие дачники и садоводы стремятся оградить себя и свои владения от этих кровососущих вредителей.

Защитите свой сад от комаров: список растений, которые будут отпугивать этих кровососов
Фото: commons.wikimedia.org by Midori, CC BY-SA 3.0

Существует несколько природных способов справиться с комариной напастью. Один из них — правильный выбор растений на участке. Ведь некоторые виды отпугивают комаров, а другие, напротив, привлекают их. Давайте разберёмся, какие растения стоит культивировать, а от каких лучше отказаться.

Растения, которых комары боятся

  • Чеснок. Резкий чесночный аромат очень неприятен для комаров и отпугивает их. Высаживайте чеснок по краям дорожек, вокруг беседок и других мест отдыха.
  • Лаванда. Этот ароматный кустарник не только красив, но и эффективно защищает от комариных атак благодаря сильному запаху. Высаживайте лаванду вдоль границ участка, на газонах, у входа в дом.
  • Мята. Еще один растительный репеллент от комаров. Мяту высаживают небольшими куртинками по периметру участка или вокруг мест отдыха.
  • Базилик. Выращивание этой пряной травы также поможет отпугнуть комаров с вашей территории.
  • Герань. Эти красивые цветы обладают выраженным запахом, неприятным для комаров. Высаживайте их в вазоны, подвесные кашпо, вдоль дорожек.

Растения, которые привлекают комаров

В отличие от предыдущих, существуют растения, которые, наоборот, притягивают комаров. К ним относятся:

  • Бананы
  • Спатифиллум
  • Гибискус
  • Плющ
  • Орхидеи
  • Фиалки

Также комаров привлекают растения с обильными цветениями и очень ароматные. Поэтому старайтесь не высаживать их слишком близко к местам отдыха.

Разумное сочетание отпугивающих и непривлекательных для комаров растений поможет вам надёжно защитить свой участок от нашествия этих назойливых насекомых. Следуйте этим простым правилам, и комары будут обходить ваше хозяйство стороной.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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