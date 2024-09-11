Секрет обильного урожая малины: почему осенняя обрезка так важна

Если вы выращиваете малину на своем приусадебном участке, то наверняка знаете, что она требует особого ухода. Одной из обязательных процедур, которую нужно проводить осенью, является обрезка растений. И это не просто рекомендация — это необходимое действие, без которого ваши кусты не будут плодоносить так, как вам бы хотелось.
Малина формирует урожай на побегах прошлого года. Соответственно, чтобы получить максимальное количество ягод, нужно сохранить как можно больше здоровых плодоносящих побегов. Но дело в том, что на каждом кусте вырастает много слабых, тонких и бесплодных побегов, которые только забирают у растения силы. Именно их и нужно обязательно удалять.
Кроме того, обрезка стимулирует рост новых, более сильных и урожайных побегов. Она также улучшает доступ воздуха и света к основанию куста, что положительно сказывается на общем состоянии растений.
Идеальное время для обрезки малины — октябрь-ноябрь, после окончания плодоношения. К этому моменту растения уже завершили вегетацию и подготовились к зиме.
Процедуру обрезки нужно проводить следующим образом:
После обрезки не забудьте подкормить малину органическими или минеральными удобрениями. Это поможет растениям быстрее восстановиться и набраться сил для будущего урожая.
Результаты обрезки малины осенью вас приятно удивят. На следующий год вы получите намного больше крупных, сладких ягод, а ваши кусты будут выглядеть ухоженными и здоровыми.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур - княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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