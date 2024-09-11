Секрет обильного урожая малины: почему осенняя обрезка так важна

Малина: почему нужно обязательно обрезать её осенью и как это сделать правильно

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Если вы выращиваете малину на своем приусадебном участке, то наверняка знаете, что она требует особого ухода. Одной из обязательных процедур, которую нужно проводить осенью, является обрезка растений. И это не просто рекомендация — это необходимое действие, без которого ваши кусты не будут плодоносить так, как вам бы хотелось.

Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, PDM

Зачем обрезать малину?

Малина формирует урожай на побегах прошлого года. Соответственно, чтобы получить максимальное количество ягод, нужно сохранить как можно больше здоровых плодоносящих побегов. Но дело в том, что на каждом кусте вырастает много слабых, тонких и бесплодных побегов, которые только забирают у растения силы. Именно их и нужно обязательно удалять.

Кроме того, обрезка стимулирует рост новых, более сильных и урожайных побегов. Она также улучшает доступ воздуха и света к основанию куста, что положительно сказывается на общем состоянии растений.

Когда и как правильно обрезать малину?

Идеальное время для обрезки малины — октябрь-ноябрь, после окончания плодоношения. К этому моменту растения уже завершили вегетацию и подготовились к зиме.

Процедуру обрезки нужно проводить следующим образом:

Удалите все старые, отплодоносившие побеги, которые легко отличить по бурому, одеревеневшему стеблю. Срезайте их на уровне почвы.

Также удалите все тонкие, слабые, поврежденные или больные побеги. Оставляйте только здоровые, крепкие стебли.

При обрезке оставляйте высоту побегов 40-60 см, чтобы они могли благополучно перезимовать.

Вырезайте все поросль, растущую за пределами отведенной для малины площади. Она только забирает питание у основных кустов.

После обрезки не забудьте подкормить малину органическими или минеральными удобрениями. Это поможет растениям быстрее восстановиться и набраться сил для будущего урожая.

Результаты обрезки малины осенью вас приятно удивят. На следующий год вы получите намного больше крупных, сладких ягод, а ваши кусты будут выглядеть ухоженными и здоровыми.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур - княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

