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Секрет обильного урожая малины: почему осенняя обрезка так важна

Малина: почему нужно обязательно обрезать её осенью и как это сделать правильно
2:22
Садоводство » Деревья и кустарники

Если вы выращиваете малину на своем приусадебном участке, то наверняка знаете, что она требует особого ухода. Одной из обязательных процедур, которую нужно проводить осенью, является обрезка растений. И это не просто рекомендация — это необходимое действие, без которого ваши кусты не будут плодоносить так, как вам бы хотелось.

Малина: почему нужно обязательно обрезать её осенью и как это сделать правильно
Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, PDM

Зачем обрезать малину?

Малина формирует урожай на побегах прошлого года. Соответственно, чтобы получить максимальное количество ягод, нужно сохранить как можно больше здоровых плодоносящих побегов. Но дело в том, что на каждом кусте вырастает много слабых, тонких и бесплодных побегов, которые только забирают у растения силы. Именно их и нужно обязательно удалять.

Кроме того, обрезка стимулирует рост новых, более сильных и урожайных побегов. Она также улучшает доступ воздуха и света к основанию куста, что положительно сказывается на общем состоянии растений.

Когда и как правильно обрезать малину?

Идеальное время для обрезки малины — октябрь-ноябрь, после окончания плодоношения. К этому моменту растения уже завершили вегетацию и подготовились к зиме.

Процедуру обрезки нужно проводить следующим образом:

  • Удалите все старые, отплодоносившие побеги, которые легко отличить по бурому, одеревеневшему стеблю. Срезайте их на уровне почвы.
  • Также удалите все тонкие, слабые, поврежденные или больные побеги. Оставляйте только здоровые, крепкие стебли.
  • При обрезке оставляйте высоту побегов 40-60 см, чтобы они могли благополучно перезимовать.
  • Вырезайте все поросль, растущую за пределами отведенной для малины площади. Она только забирает питание у основных кустов.

После обрезки не забудьте подкормить малину органическими или минеральными удобрениями. Это поможет растениям быстрее восстановиться и набраться сил для будущего урожая.

Результаты обрезки малины осенью вас приятно удивят. На следующий год вы получите намного больше крупных, сладких ягод, а ваши кусты будут выглядеть ухоженными и здоровыми.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур - княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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