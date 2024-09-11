Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черноморское побережье России в августе подешевело на 12,4%
Судостроительный завод потребовал доплату за краболовы в миллиард рублей
Ник Кирьоса оскорбительно прокомментировал публикацию с Анной Калинской
Украинский футболист переплыл реку, чтобы его не мобилизовали
Восстанавливающая маска для рук своими руками: лёгкий способ вернуть коже мягкость
Сбербанк увеличивает ставку по вкладам
Как избежать ошибок при бронировании отеля: простые советы
Чай матча помогает нормализовать пищеварение — эксперт
Актуальные тренды в дизайне интерьеров

Календарь садовода: как правильно ухаживать за клубникой в сентябре

Сентябрьский уход за клубникой: как подготовить растения к зимовке и обеспечить богатый урожай
2:35
Садоводство » Советы

Сентябрь — важный месяц для ухода за клубникой, ведь от действий садовода в это время года зависит, как растения перезимуют и как будет выглядеть урожай в следующем сезоне. Какие ключевые задачи необходимо выполнить, чтобы клубника была здоровой и плодоносила обильно?

Сентябрьский уход за клубникой: как подготовить растения к зимовке и обеспечить богатый урожай
Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, CC BY-SA 3.0

Удаление старых листьев

Первым делом необходимо провести санитарную обрезку клубники. Удалите все старые, пожелтевшие и побитые листья. Это поможет растениям сосредоточиться на формировании молодой здоровой розетки, которая перезимует лучше и обеспечит мощный рост весной.

Совет: листья срезайте на высоте 2-3 см от поверхности почвы, стараясь не задевать молодые листочки в центре розетки.

Обработка от вредителей и болезней

Сентябрь — пора активизации клубничных вредителей, таких как земляничный клещик, личинки майского жука, слизни и др. Чтобы защитить растения, обработайте их проверенными инсектицидами и фунгицидами.

Одновременно нужно осмотреть кусты на предмет признаков грибковых и бактериальных заболеваний — пятнистости, серой гнили, антракноза. Больные листья и ягоды необходимо удалить и сжечь, а растения обработать фунгицидными препаратами.

Подкормка минеральными удобрениями

Для активизации роста и развития розеток, а также для улучшения перезимовки растениям нужна дополнительная подпитка. Внесите под кусты комплексные минеральные удобрения, богатые фосфором и калием. Это поможет накопить питательные вещества в корнях и укрепит иммунитет.

Совет: для подкормки хорошо подойдут суперфосфат, калийная соль, древесная зола.

Мульчирование междурядий

Мульча из торфа, перегноя или компоста поможет сохранить влагу в почве, защитит корни от заморозков и предотвратит рост сорняков. Слой мульчи должен быть 5-10 см.

Стоит учесть, что мульчировать нужно только между рядами, оставляя открытыми лунки вокруг каждого куста — так корни будут получать больше кислорода.

Поливы и рыхление

Сентябрьские поливы важны для формирования цветочных почек и укрепления корневой системы. Увлажняйте почву по мере ее подсыхания, избегая застоя воды.

Также не забывайте о периодическом рыхлении междурядий, чтобы сохранять почву в рыхлом, воздухопроницаемом состоянии.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.

Подкормите так клубнику в сентябре и будет много крупной ягоды весной!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?

Узнайте, какие ингредиенты в косметике могут провоцировать появление пигментных пятен. Спирт, ароматизаторы, кислоты и сульфаты могут раздражать кожу и способствовать гиперпигментации.

Опасные ингредиенты: что может вызывать пигментные пятна на коже?
Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной
Армия киевского режима больше не имеет современной техники Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Лучшие овощи для домашних масок: увлажнение, питание и глубокое очищение лица
Лучшие овощи для домашних масок: увлажнение, питание и глубокое очищение лица
Последние материалы
Ник Кирьоса оскорбительно прокомментировал публикацию с Анной Калинской
Украинский футболист переплыл реку, чтобы его не мобилизовали
Восстанавливающая маска для рук своими руками: лёгкий способ вернуть коже мягкость
Сентябрьский уход за клубникой: как подготовить растения к зимовке и обеспечить богатый урожай
Сбербанк увеличивает ставку по вкладам
Как избежать ошибок при бронировании отеля: простые советы
Чай матча помогает нормализовать пищеварение — эксперт
Актуальные тренды в дизайне интерьеров
В России создали систему сейсмического мониторинга с низкой стоимостью
Вкусные и питательные салаты из моркови: три рецепта на любой случай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.