Календарь садовода: как правильно ухаживать за клубникой в сентябре

Сентябрьский уход за клубникой: как подготовить растения к зимовке и обеспечить богатый урожай

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сентябрь — важный месяц для ухода за клубникой, ведь от действий садовода в это время года зависит, как растения перезимуют и как будет выглядеть урожай в следующем сезоне. Какие ключевые задачи необходимо выполнить, чтобы клубника была здоровой и плодоносила обильно?

Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, CC BY-SA 3.0

Удаление старых листьев

Первым делом необходимо провести санитарную обрезку клубники. Удалите все старые, пожелтевшие и побитые листья. Это поможет растениям сосредоточиться на формировании молодой здоровой розетки, которая перезимует лучше и обеспечит мощный рост весной.

Совет: листья срезайте на высоте 2-3 см от поверхности почвы, стараясь не задевать молодые листочки в центре розетки.

Обработка от вредителей и болезней

Сентябрь — пора активизации клубничных вредителей, таких как земляничный клещик, личинки майского жука, слизни и др. Чтобы защитить растения, обработайте их проверенными инсектицидами и фунгицидами.

Одновременно нужно осмотреть кусты на предмет признаков грибковых и бактериальных заболеваний — пятнистости, серой гнили, антракноза. Больные листья и ягоды необходимо удалить и сжечь, а растения обработать фунгицидными препаратами.

Подкормка минеральными удобрениями

Для активизации роста и развития розеток, а также для улучшения перезимовки растениям нужна дополнительная подпитка. Внесите под кусты комплексные минеральные удобрения, богатые фосфором и калием. Это поможет накопить питательные вещества в корнях и укрепит иммунитет.

Совет: для подкормки хорошо подойдут суперфосфат, калийная соль, древесная зола.

Мульчирование междурядий

Мульча из торфа, перегноя или компоста поможет сохранить влагу в почве, защитит корни от заморозков и предотвратит рост сорняков. Слой мульчи должен быть 5-10 см.

Стоит учесть, что мульчировать нужно только между рядами, оставляя открытыми лунки вокруг каждого куста — так корни будут получать больше кислорода.

Поливы и рыхление

Сентябрьские поливы важны для формирования цветочных почек и укрепления корневой системы. Увлажняйте почву по мере ее подсыхания, избегая застоя воды.

Также не забывайте о периодическом рыхлении междурядий, чтобы сохранять почву в рыхлом, воздухопроницаемом состоянии.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.

