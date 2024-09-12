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Обрезать или оставить? Как не навредить клубнике осенью

Почему осенняя обрезка клубники снижает урожай
1:12
Садоводство

Обрезка клубники осенью ослабляет кусты, снижает урожайность и зимостойкость. Листья, и старые, и молодые, важны для питания растения. Они отдают накопленные питательные вещества корням, которые участвуют в закладке плодовых почек и росте новых листьев. Обрезка нарушает этот процесс, лишая куст необходимых ресурсов для роста и плодоношения.

Почему осенняя обрезка клубники снижает урожай
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Листья также отвечают за транспирацию — испарение влаги, которое помогает растениям поглощать воду и питательные вещества из почвы. Без листьев куст потребляет меньше воды и питания, что замедляет его рост и снижает количество заложенных плодовых почек.

Фотосинтез, происходящий в листьях, особенно старых, обеспечивает растение органическими веществами. Удаление листьев резко снижает этот процесс, что ведет к уменьшению силы и продуктивности куста.

Что касается борьбы с вредителями и болезнями, обрезка не решает проблему, так как инфекции остаются в почве. Эффективнее удалять только поврежденные листья и применять комплексные обработки.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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