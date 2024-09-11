Хотите вырастить здоровые и плодоносящие растения?

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Золотая зола: как садоводы могут использовать этот ценный органический материал
2:53
Садоводство » Советы

Золу, получаемую в результате сжигания дров, углей или соломы, многие дачники и садоводы считают ценным удобрением для своих грядок и клумб. И действительно, зола содержит целый комплекс полезных для растений веществ. Однако не всегда её использование в качестве удобрения оправданно. Рассмотрим подробнее, можно ли и как правильно вносить золу в почву.

Золотая зола: как садоводы могут использовать этот ценный органический материал
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Состав и польза золы

Зола, получаемая при сжигании различных материалов растительного происхождения, богата макро- и микроэлементами, необходимыми для нормального роста и развития растений. В ее состав входят:

  • Кальций (до 30%) — важный элемент для раскисления кислых почв, способствует формированию крепких стеблей и укоренению.
  • Калий (до 10%) — необходим для цветения и плодоношения, улучшения зимостойкости растений.
  • Фосфор (до 5%) — стимулирует образование корневой системы, бутонизацию и созревание плодов.
  • Магний, железо, марганец, бор и другие микроэлементы.

Кроме того, зола имеет щелочную реакцию, поэтому ее часто используют для нейтрализации кислых почв.

Когда вносить золу в почву

Применять золу в качестве удобрения рекомендуется:

  • Под культуры, требовательные к кальцию: томаты, баклажаны, перец, капуста, бобовые.
  • Для повышения кислотности почв под такие растения, как рябина, пион, азалия, гортензия.
  • Весной под вспашку, чтобы ее элементы полностью усвоились растениями.
  • Под корнеплоды (свекла, морковь, редис), которым необходим калий.
  • Осенью перед перекопкой, чтобы улучшить структуру тяжелых глинистых почв.

Однако использовать золу нужно с осторожностью, соблюдая определенные правила. Например, не рекомендуется вносить ее под растения, предпочитающие кислые почвы (голубика, клюква, вереск), а также в очень больших дозах, чтобы не допустить защелачивания земли.

Как правильно использовать золу

Чтобы использование золы в саду и огороде было максимально эффективным, следуйте этим советам:

  • Измельчите золу как можно мельче. Крупные куски будут медленно и неравномерно усваиваться растениями.
  • Смешайте золу с компостом, перегноем или торфом. Так она равномерно распределится по почве.
  • Вносите золу под культуры, которым она необходима, в умеренных количествах — 50-100 г на 1 кв. м.
  • Не применяйте золу под растения, чувствительные к повышению щелочности, например, хвойные.
  • Можно приготовить из золы и воды питательный раствор для подкормки растений.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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