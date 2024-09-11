Хотите вырастить здоровые и плодоносящие растения?

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Золотая зола: как садоводы могут использовать этот ценный органический материал

2:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Золу, получаемую в результате сжигания дров, углей или соломы, многие дачники и садоводы считают ценным удобрением для своих грядок и клумб. И действительно, зола содержит целый комплекс полезных для растений веществ. Однако не всегда её использование в качестве удобрения оправданно. Рассмотрим подробнее, можно ли и как правильно вносить золу в почву.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Состав и польза золы

Зола, получаемая при сжигании различных материалов растительного происхождения, богата макро- и микроэлементами, необходимыми для нормального роста и развития растений. В ее состав входят:

Кальций (до 30%) — важный элемент для раскисления кислых почв, способствует формированию крепких стеблей и укоренению.

Калий (до 10%) — необходим для цветения и плодоношения, улучшения зимостойкости растений.

Фосфор (до 5%) — стимулирует образование корневой системы, бутонизацию и созревание плодов.

Магний, железо, марганец, бор и другие микроэлементы.

Кроме того, зола имеет щелочную реакцию, поэтому ее часто используют для нейтрализации кислых почв.

Когда вносить золу в почву

Применять золу в качестве удобрения рекомендуется:

Под культуры, требовательные к кальцию: томаты, баклажаны, перец, капуста, бобовые.

Для повышения кислотности почв под такие растения, как рябина, пион, азалия, гортензия.

Весной под вспашку, чтобы ее элементы полностью усвоились растениями.

Под корнеплоды (свекла, морковь, редис), которым необходим калий.

Осенью перед перекопкой, чтобы улучшить структуру тяжелых глинистых почв.

Однако использовать золу нужно с осторожностью, соблюдая определенные правила. Например, не рекомендуется вносить ее под растения, предпочитающие кислые почвы (голубика, клюква, вереск), а также в очень больших дозах, чтобы не допустить защелачивания земли.

Как правильно использовать золу

Чтобы использование золы в саду и огороде было максимально эффективным, следуйте этим советам: